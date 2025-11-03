Lexus brilla en la reconquista del número 1 de la ATP de Jannik Sinner

Lexus, la marca de referencia premium de coches japonesa, dejó su impronta en el Masters 1.000 de París como uno de sus principales apoyos. La compañía nipona patrocinó el evento que fue todo un éxito de público y visibilidad y donde el italiano Jannik Sinner reconquistó el número 1 del ranking de la ATP en detrimento de Carlos Alcaraz.

El Masters 1.000 de París, uno de los nueves grandes torneos del mundo que están justo un peldaño por debajo de los Grand Slam, permitió a Lexus desplegar todo su potencial como vehículo oficial del evento transportando a diario a los tenistas que tomaron parte del evento por las calles de la Ciudad de la Luz. Más de medio centenar de coches estuvieron a disposición de unos atletas que disfrutaron de la comodidad y la elegancia del diseño de Lexus.

El fabricante japonés se estrena como patrocinador del evento mostrando los pilares básicos que le han llevado a ser referentes de su sector y que se distinguen por el esfuerzo, la atención al detalle y la sostenibilidad. Su presencia en este evento es un detalle más en los esfuerzos de la organización de este Masters 1.000 que antes se ubicaba en el viejo pabellón de Bercy por modernizarse.

Y es que el nuevo Masters de París es uno de los más impresionantes del circuito ATP gracias al recinto de La Defénse y su imponente capacidad para 17.000 espectadores. Además cuenta con tres pistas de tenis adicionales y es uno de los grandes legados que ha dejado los Juegos Olímpicos que celebró la capital francesa en 2024.

Lexus, como uno de los principales pilares del tenis mundial, tenía que estar presente y así ha sido apoyando un evento que ha conseguido reunir a más de 240.000 aficionados en las gradas. Raquetas como la de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Alexander Zvrev, el top-3 mundial, no se han querido perder esta gran cita en la que el fabricante japonés ha puesto su granito de arena.