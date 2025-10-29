Lexus LBX: así es la experiencia del lujo multisensorial

La forma en que Lexus se plantea el lujo no viene definida por un solo elemento y más ahora en el nuevo Lexus LBX. Se trata de la experiencia total mientras estamos dentro del vehículo. Como conductores o pasajeros de un Lexus, todo lo que vemos, oímos, tocamos e incluso olemos se combina con armonía para crear un entorno multisensorial perfecto. Y, más aún, podemos ajustar los elementos en función de nuestro estado de ánimo o del tipo de viaje que emprendamos.

Así, podemos alimentar nuestro bienestar con una iluminación tranquilizadora y sonidos relajantes o bien podemos animar el viaje con fragancias refrescantes y ritmos acelerados. Se trata de una atención al detalle que requiere habilidades artesanas, un profundo conocimiento de las percepciones sensoriales humanas y la aplicación de tecnologías de precisión.

Lujo personalizado con el Lexus LBX

Lexus quiere personalizar el lujo, esto significa dar a todos los propietarios más oportunidades de expresar, a través de su vehículo, su estilo y sus valores individuales. Se trata de un enfoque que encabeza el LBX, el nuevo y revolucionario SUV compacto de Lexus.

Más que lujo tradicional, el LBX ofrece el deseo actual de un carácter más desenfadado y premium. Este giro contemporáneo supone opciones de colores más atrevidos por dentro y por fuera, nuevas tapicerías, detalles llamativos y acabados táctiles, agradables tanto a la vista como al tacto. Sin embargo, el LBX sigue siento un auténtico Lexus en todos los detalles, que ofrece una experiencia más lujosa de lo que cabría esperar para un vehículo de su tamaño.

Con el LBX, en lugar de ajustarse a la habitual estructura de acabados, podemos escoger entre distintos ambientes, donde los distintos detalles entran en armonía para acompañar diferentes estados de ánimo. Así, se puede elegir entre Elegant, Relax, Emotion y Cool, cada uno de los cuales evoca un carácter definido mediante características estilísticas y sensoriales.

Cabe destacar que en la filosofía Lexus, el diseño se rige por tres principios fundamentales: omotenashi, el espíritu japonés de la hospitalidad y el servicio; takumi, la mejor artesanía, arraigada en tradiciones ancestrales; y tiempo, respeto por el legado y la tradición japoneses para crear una experiencia de valor siempre que pasemos tiempo en un vehículo.

Fragancia del coche

Givaudan es un líder mundial en fragancias, belleza, gusto y bienestar, lo que le convierte en un socio ideal para explorar de la mano de Lexus nuevas experiencias sensoriales. Inspirándose en más de 250 años de creatividad e innovación, la naturaleza es, al mismo tiempo, la responsabilidad y la más preciada musa de Givaudan.

Con un compromiso compartido con la factura artesana, la creatividad y la pasión, Givaudan y Lexus colaboran para crear sistemas de fragancias a bordo que pueden añadir una nueva dimensión a cada trayecto. Esta alianza se centra en autenticidad, sostenibilidad, innovación y emoción.

Mark Levinson, excelencia sonora

Mark Levinson®, que forma parte de HARMAN International Corporation, ha sido socio exclusivo de audio premium de Lexus durante más de 25 años. Actualmente, todos los nuevos modelos de Lexus ofrecen a los clientes la opción de disfrutar de un entretenimiento excepcional a bordo, usando sistemas personalizados hechos a la medida de la forma y las dimensiones del interior del vehículo.

De hecho, los especialistas en acústica de Mark Levinson® trabajan codo con codo con los diseñadores e ingenieros de Lexus desde las fases iniciales del desarrollo de nuevos modelos hasta poder asegurarse de conseguir los mejores resultados.

El habitáculo del LBX, particularmente silencioso, proporciona el marco perfecto para el nuevo equipo de sonido Mark Levinson® Premium Sound de 13 altavoces, diseñado a medida, que incorpora un subwoofer de 22,4 cm bajo el suelo del maletero. Este sistema, que utiliza la nueva tecnología Quantum Logic Surround de Mark Levinson®, con Clari-Fi, reproduce un escenario sonoro preciso y enérgico, con un suave equilibrio de las frecuencias y una claridad y definición máximas.

Lexus y el Omotenashi sobre ruedas

Lexus lleva el principio de la hospitalidad suprema Omotenashi más allá del automóvil para plantear su singular versión de los food trucks. El Omotenashi sobre ruedas ofrece sensaciones gustativas de alta gastronomía presentadas por una elegante y distinguida cocina móvil. No se trata de un vehículo convencional. Con más de seis metros de longitud, dos toneladas de peso y un acabado en la elegante combinación de negro y cobre de Lexus, es una interpretación innovadora del ADN estético de la marca.

«No queríamos un simple food truck. Buscábamos una auténtica obra de diseño automovilístico, en el que cada curva, textura y acabado hablan el lenguaje de Lexus», explica el equipo de diseño de Lexus Europa.

El interior hace gala de toda la atención al detalle que cabe esperar de un vehículo de lujo Lexus. Se ha concebido en colaboración con chefs profesionales, y cuenta con fogones de alta gama, frigoríficos de precisión y estaciones de preparación ergonómicas. Tiene capacidad para servir a más de 50 personas al mismo tiempo. Además de ser un espacio muy funcional, está acabado con materiales de gran calidad, como cobre, madera y cerámica, integrados en una encimera inspirada en la parrilla característica de los modelos Lexus.

Uno de los elementos más distintivos del interior es el sistema de iluminación, inspirada por las lámparas iris, una creación del diseñador alemán Sebastian Scherer, ganador del Lexus Design Award en 2014.

Evocando la belleza efímera de las burbujas de jabón, iris es una esfera de cristal soplado que, gracias a un complejo tratamiento dicrónico, emite reflejos iridiscentes que cambian de color según el ángulo de visión. Su delicada estructura, junto a un módulo OLED ultrafino, convierte cada unidad en una pieza escultórica suspendida que transforma el espacio y aporta una luz cálida y envolvente. Mientras tanto, se puede disfrutar también de un gran sonido, con un equipo de sonido Mark Levinson® que se ha integrado en el interior del food truck.