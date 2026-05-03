Histórico: Sinner consigue en Madrid un récord inalcanzable para Nadal, Federer y Djokovic

Esboza Jannik Sinner una sonrisa de esas de campeón y algo más. Dientes, dientes. Sonríe a todos los fotógrafos que captan una instantánea histórica. El italiano, con el trofeo del Mutua Madrid Open que le acredita como el único capaz de ganar cinco Masters 1.000 seguidos. Se impuso en París 2025, el último del curso pasado, y ha impuesto su ley en los cuatro disputados esta temporada. Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. Manita al cielo.

Un gesto que nadie ha firmado en la historia de la Era Open. Lo rozaron Nadal en 2013 cuando ganó Madrid, Roma, Montreal y Cincinnati; y Djokovic en tres ocasiones. Las tres a caballo entre el final de una temporada y el inicio de la siguiente. Ganó Shanghái y París 2013 e Indian Wells y Miami 2014; París 2014 e Indian Wells, Miami y Montecarlo 2015 y Shanghái y París 2015 e Indian Wells y Miami 2016.

Sus series de más Masters 1.000 consecutivos acabaron todas en cuatro. Sinner aspira a romper el récord de Djokovic de seis títulos de Masters 1000 en una sola temporada (2015). El italiano, ocho veces campeón de Masters 1000, ha arribado este año en lo desconocido al conseguir en Montecarlo su primer título sobre arcilla. Hasta ese momento, Sinner solo había disputado una final de Masters 1.000 a lo largo de toda su carrera, en Roma 2025.

Aprovecha Sinner las ausencias de Alcaraz y Djokovic para prevalecer. Conquista en Madrid ya aterriza en lo desconocido. Desde que perdiera con Mensik, allá a mediados de febrero, cuenta todos sus partidos por victorias. Consigue una manita histórica, pues nadie había conquistado cinco Masters 1.000 consecutivos nunca. Su hazaña le permite romper la barrera de los 14.000 puntos en el ranking ATP, algo que solo habían superado Djokovic, Nadal y Fereder en la historia, y ampliar más la distancia con Carlos.

Sinner se escapa de Alcaraz en el ranking. Este lunes inicia su 70ª semana en la cima del tenis, lo hace con 1.390 puntos de ventaja sobre Alcaraz, su inmediato y único perseguidor, que se queda con 12.960 puntos. Tiempos de mordiscos italianos están por venir, pues el murciano no defenderá los 1.000 puntos que ganó en Roma ni los 2.000 de Roland Garros. Sinner suma 14.350 puntos, que podrían ser 14.700 si conquista Roma y se quedaría a 55 del récord de Nadal que le arrebataría si gana Roland Garros.