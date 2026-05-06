El ex entrenador de Federer aconseja a Alcaraz sobre su lesión: «Lo mejor es tomarse un tiempo…»

Carlos Alcaraz cumplió el martes 5 de mayo 23 años mientras sigue recuperándose en Murcia de su lesión en la muñeca derecha que le ha impedido estar casi toda la temporada de tierra batida. El último en pronunciarse sobre el ganador de 7 Grand Slams ha sido Ivan Ljubicic, ex entrenador de Roger Federer, que ha recomendado al tenista murciano tomarse su tiempo para volver en las mejores condiciones físicas.

Carlos Alcaraz cumplió el martes 23 años con 7 Grand Slams en su vitrina de trofeos y con la sensación de que lo mejor está por llegar. El tenista murciano, en un alarde de madurez, ha decidido no forzar y parar tras sufrir una lesión en el tendón de la corva de la muñeca derecha en el Conde de Godó. Esta molestia le hizo retirarse del torneo de Barcelona y, posteriormente, tener que anunciar su baja de los Masters 1000 de Madrid, Roma y también de Roland Garros.

«Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí», dijo en su día en un comunicado publicado en las redes sociales en el que anunció que no estará para defender título en París.

El consejo del ex entrenador de Federer a Alcaraz

Mientras Carlos Alcaraz sigue con su proceso de recuperación y en las fotos sigue apareciendo ataviado con una férula en su mano derecha, los mejores tenistas del mundo, Sinner incluido, ya se encuentran en Roma para la disputa del último Masters 1000 de la temporada de tierra batida en el que el murciano también defiende título.

Desde la capital italiana ha opinado sobre Carlos Alcaraz, Ivan Ljubicic, el que en su día fuera entrenador de Roger Federer durante los mejores años del tenista suizo en el circuito. En una entrevista concedida al Corriere dello Sport, el también ex tenista croata ha opinado que lo mejor es que el tenista murciano se tome su tiempo para volver en las mejores condiciones físicas posibles.

«Entiendo que perderse uno o incluso dos Grand Slams pueda parecer drástico hoy en día, pero tomarse un descanso más largo para apresurar las cosas sería aún más grave. Una vez que estás en apuros, lo mejor es tomarse su tiempo y volver cuando estés listo», ha confesado sobre el proceso de recuperación que tiene que llevar a cabo Carlos Alcaraz.

Tras confirmar su baja de Roland Garros, ahora la gran incógnita es si Carlos Alcaraz podrá estar en el próximo Wimbledon, que arrancará el próximo 29 de junio en el All England Tennis Club. Álex Corretja, una de las voces más autorizadas para hablar de tenis en España, puso en duda que el murciano pudiera llegar en condiciones físicas.

«Empezar en la época de hierba no sé si va a ser lo más fácil porque haces malos gestos, te hacen saques abiertos que te pueden fastidiar la muñeca», dijo el ahora comentarista de televisión durante una intervención en El Larguero. «No tengo claro que pueda llegar a Wimbledon. Lo que pasa es que no tengo ni idea de cómo está yendo la recuperación, sólo estoy deseando que vuelva lo antes posible», zanjó.