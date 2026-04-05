Los rostros de Sánchez y Zapatero se exhiben como «criminales» en Nueva York junto a la cara de Maduro

En plena escalada de tensión de Pedro Sánchez contra la Casa Blanca, el rostro del presidente del Gobierno español ha sido profusamente exhibido en Nueva York en un montaje gráfico en el que comparte trío con las caras de José Luis Rodríguez Zapatero y del dictador Nicolás Maduro. Sobre esos tres rostros, la palabra «Criminales».

Es la campaña político-publicitaria lanzada en el corazón de Nueva York por la organización española Hazte Oír. A través de cartelería digital y de camiones que mostraban ese grafismo con Maduro, Sánchez y Zapatero identificados con la palabra «Criminales», la acción publicitaria se desarrolló por el centro neurálgico neoyorquino, Manhattan.

Esta campaña, que se llevó a cabo hace escasos días, se lanzó coincidiendo con la comparecencia del ex dictador venezolano ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Los promotores de esta acción publicitaria la han justificado, dicen, por la necesidad de dar a conocer los estrechos vínculos entre la narcodictadura de Maduro, y el propio sátrapa, con el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero –asiduo del régimen chavista– y con Pedro Sánchez, alineado con las tesis de política –y comercio– internacional de Zapatero, lo que ha incluido a lo largo de los años una ofensiva contra la Casa Blanca desde que se instaló en ella Donald Trump, un enfrentamiento con el país líder de la OTAN que han puesto en cuestión a Moncloa ante una significativa y potente parte de los tradicionales aliados occidentales.

Sánchez ha llegado a ser elogiado por el criminal régimen de los ayatolás, dedicándole mensajes de agradecimiento con foto incluida en los misiles con los que Irán ataca a Israel.

Previamente, las posiciones adoptadas por Pedro Sánchez contra Israel y EEUU merecieron que el presidente español también haya sido ensalzado por la organización terrorista Hamás, patrocinada por Irán y autora de la mayor masacre de judíos ocurrida desde el Holocausto, la que tuvo lugar el 7 de octubre de 2023.