Estados Unidos es uno de los principales mercados en los que está más centrado ahora el sector del aceite de oliva español. En concreto, el aceite de oliva español invertirá 22 millones de euros en promocionarse en EEUU, ya que ve que es un país con gran potencial, al no tener prácticamente producción propia de este producto. De esta forma, se pronostica que EEUU consumirá en 2030 más aceite de oliva español que nuestro país, por lo que superará las 530.000 toneladas anuales. De igual forma, para el 2023 también se espera que EEUU sea el país que más aceite de oliva importe de todo el mundo.

Así, desde la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva), la explicación que se da de realizar esta inversión de 22 millones de euros es hacer campañas de promoción en EEUU y, por tanto, no se asocia a pérdidas ni a consecuencias negativas por los aranceles.

El motivo es, como alertan desde Asoliva, que «esta inversión forma parte de un plan estratégico que llevan debatiendo durante los últimos cuatro años. Es decir, antes de que hubiera aranceles».

Aparte de la inversión de 22 millones de euros en Estados Unidos, también se han anunciado inversiones en Alemania y en China, que serían los otros dos países en los que el sector también está muy interesado.

EEUU importa el 50% del consumo mundial de aceite de oliva

Estados Unidos es un país que importa el 50% del consumo mundial fuera de la Unión Europea, por lo que es un mercado totalmente estratégico e importantísimo para España.

Asimismo, en Estados Unidos el aceite de oliva español ya supera al italiano. «Desde hace 11 años somos líderes en Estados Unidos y además, desde hace dos años España es también líder en envasado. Antes España exportaba muchos kilos a Estados Unidos, pero a granel, y ahora somos líderes en envasado por delante también de Italia. Por tanto, en EEUU, la mayoría de las exportaciones son en envasado, que es donde está el valor añadido, la marca y ahí es donde hay más ganancias», asegura Rafael Pico Acevedo, director general de Asoliva.

Otros países a los que exporta aceite de oliva España son Francia y Alemania, además de Italia. «Tenemos que seguir fomentando el consumo de aceite de oliva español. En Estados Unidos, que somos líderes, lo hemos conseguido con muchísimo esfuerzo y tenemos que seguir en un mercado que tiene una tendencia alcista enorme y del que solamente se espera mayor consumo», defiende Pico.