La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto este viernes 20 expedientes sancionadores a Red Eléctrica, Endesa, Naturgy, Repsol, Grupo Gunvor e Iberdrola entre otras, por «indicios de infracción» en el marco de sus investigaciones sobre el apagón del 28 de abril de 2025. Sin embargo, la única infracción «muy grave» la adjudica única y directamente a la compañía de Beatriz Corredor por «programar un mal mix energético con perjuicio al sistema».

El organismo ha recordado en un comunicado que, a raíz del apagón, inició varios expedientes informativos con el fin de analizar las circunstancias del cero eléctrico y determinar los hechos relevantes «bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica».

Como resultado de esas actuaciones, el regulador subraya que se ha concluido que el incidente tuvo «un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión».

Red Eléctrica perjudicó al sistema

El regulador ha señalado que Red Eléctrica cometió una infracción grave el pasado 28 de abril. Esto, según el Artículo 64.25, se traduce en un incumplimiento por parte del Operador del Sistema de sus principales funciones cuando de este hecho «se derive perjuicio para el sistema o los demás sujetos».

Una de las funciones que no deberían haber fallado en la jornada del cero energético es precisamente la de programar correctamente «el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica».

De igual forma, los de Corredor debieron «impartir las instrucciones necesarias para la correcta operación del sistema eléctrico de acuerdo con los criterios de fiabilidad y seguridad», así como «gestionar los mercados de servicios de ajuste del sistema que sean necesarios» para tal fin.