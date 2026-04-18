Rodrigo Valadares: «Sánchez ha invitado a un criminal como Lula para hablar de dominación mundial»

El diputado del Congreso Nacional de Brasil Rodrigo Valadares, una de las voces más combativas del bolsonarismo en el país latinoamericano, visita la sede de OKDIARIO para ofrecer una entrevista en la que analiza la cumbre progresista celebrada en Barcelona con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; y México, Claudia Sheinbaum. Para Valadares, el encuentro no es una reunión diplomática ordinaria, sino un auténtico «narco encuentro» con el presidente de España de anfitrión. «Pedro Sánchez ha convocado a presidentes de Latinoamérica con conexiones muy conocidas con los narcoterroristas y los cárteles», ha dicho.

Durante la entrevista, Valadares recuerda que el presidente brasileño «estuvo en la cárcel por corrupción, no por crímenes inventados, sino por corrupción» y añade que el propio hijo del mandatario, conocido como Lulinha, está «totalmente involucrado en un esquema de corrupción» relacionado con descuentos irregulares en pensiones de jubilados.

El parlamentario afirma además que, bajo el mandato de Lula, el crimen organizado ha experimentado un crecimiento «exponencial» en los últimos tres años y medio. «Hoy el 27% de la población brasileña vive en zonas controladas por narcotraficantes», denuncia Valadares, quien describe cómo estas organizaciones dominan el territorio al punto de cobrar por el agua, la energía y el acceso a internet en las áreas bajo su control.

Sobre el tráfico de drogas, Valadares advierte con preocupación sobre el papel que, a su juicio, desempeña Brasil como nodo de distribución de estupefacientes hacia Europa. «Si un joven español muere de sobredosis en una discoteca por la cocaína, esa droga viene de Brasil», afirma. Así, el diputado explica que la organización criminal PCC —Primeiro Comando da Capital— ha adquirido tierras en Bolivia, Paraguay y Colombia para controlar toda la cadena de producción, desde el cultivo hasta el transporte a través de los puertos de Santos, Ceará y Bahía, desde donde la droga llega a España y al resto de Europa.

En este contexto, Valadares revela que la semana previa a la entrevista la Policía Federal brasileña detuvo a cantantes e influencers afines a Lula acusados de blanquear dinero para el narcotráfico. La operación habría incautado activos por valor de aproximadamente 300 millones de euros, canalizados a través de páginas de prensa rosa y figuras del funk brasileño que hacen campaña a favor del presidente.

El modelo Bukele para Brasil

Sobre cómo abordaría la crisis de seguridad, Valadares defiende aplicar en Brasil un modelo similar al que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, implementó en su país. «Nosotros aprendemos de Bukele. Yo mismo estuve en El Salvador con Eduardo Bolsonaro y Flavio Bolsonaro», indica el parlamentario, quien preside el Grupo de Amistad Brasil-El Salvador en el Congreso Nacional.

Según Valadares, la transformación requiere tres pasos. El primero es la modificación del marco legal para que las organizaciones como el PCC y el Comando Vermelho sean clasificadas como grupos terroristas, lo que elevaría significativamente las penas por asociación. El segundo es conquistar una mayoría en el Senado que permita contrarrestar decisiones del Tribunal Supremo que, a su juicio, liberan a criminales. El tercero es la construcción de grandes complejos penitenciarios, para lo que Brasil, señaló, «tiene espacio y recursos suficientes». «El problema no es el espacio físico, sino la infraestructura jurídica. Una vez que se cambian las leyes, la infraestructura física es fácil», asegura.

Durante la entrevista, el diputado revela que la estrategia política del movimiento bolsonarista para las elecciones presidenciales de 2026 pasa por Flavio Bolsonaro como candidato a la presidencia, mientras que él mismo ha aceptado concurrir al Senado por el estado de Sergipe a petición del expresidente Jair Bolsonaro. «Primero la presidencia con Flavio y después el Senado. Si tenemos los dos, conseguimos hacer los cambios que Brasil necesita», explica. Valadares asegura que las encuestas muestran a Flavio Bolsonaro en ascenso continuado, con algún sondeo reciente que ya le situaría por delante de Lula.