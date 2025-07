Carmen Borrego, contundente con Terelu Campos: «Déjame, por una vez, que sea yo la protagonista»

Hace unas cuantas semanas, el programa TardeAR anunció la llegada de una nueva colaboradora y que se trataba de un rostro conocido de la cadena. No tardaron en confirmar que se trataba de Carmen Borrego. A pesar de todo, su estreno como tertuliana en el programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto no se ha hecho efectivo hasta el pasado jueves 3 de julio. Esta tardanza ha dado mucho de qué hablar, ya que se llegó a especular que podía tener algo que ver con el asunto que tiene relación con Terelu Campos y Belén Rodríguez. Un tema al que Carmen Borrego entró de lleno, compartiendo su opinión sobre lo ocurrido. Pero todo ha quedado atrás, puesto que la madre de José María Almoguera por fin ha llegado a TardeAR para quedarse. Aunque no fue una tarde fácil, ya que Terelu casi le quita el protagonismo en su estreno en el programa.

Recordemos que, en este nuevo proyecto, el cometido de Carmen Borrego es el de ser la defensora de los colaboradores. Algo parecido pero, a la vez, diferente a lo que hacía María Teresa Campos, que fue defensora de la audiencia en Sálvame. Así pues, la madre de José María Almoguera debe proteger a sus compañeros de programa de los ataques que puedan llegar a recibir. En su primer día en TardeAR se ha visto obligada a sacar las uñas, y a hacerlo por ella misma. Lo curioso es que ha tenido que hacerlo, precisamente, por su hermana. Todo comenzó con su confesión nada más entrar al plató del programa de Telecinco: «Estoy nerviosa. Si no estás nervioso cuando haces algo nuevo, eres un irresponsable», aseguró Carmen Borrego. Fue entonces cuando Frank Blanco supo qué tecla tocar para que esa tensión que su nueva compañera estaba sintiendo aumentase de forma considerable.

«A mí lo que me pondría nervioso es que viniera mi hermana Terelu a verme detrás de las cámaras debutar en el programa», comentó el presentador de TardeAR. La intención de la madre de Alejandra Rubio no era otro que apoyar, detrás de cámaras, a su hermana pequeña en su estreno en este programa de Telecinco.

Finalmente, acabó convenciéndola para que entrase al plató junto al resto de compañeros. Saludó a los allí presentes, incluso a Belén Rodríguez. «Vengo a boicotearla”, comentó Terelu Campos, tirando de ese humor que le caracteriza. Pronto confesó que no podía hacer más declaraciones, ya que se debía a De Viernes, que es el programa en el que colabora habitualmente.

Fue entonces cuando Carmen Borrego decidió pronunciarse para evitar que su hermana adquiriera protagonismo en el día de su estreno en TardeAR. Tanto es así que no tardó en mostrar su enfado por lo que estaba ocurriendo: «Siempre que vengo tiene que tener protagonismo otra persona que no soy yo. Dejadme que por una vez sea la protagonista».

Sin dejar de lado el sentido del humor, Frank Blanco no dudó en dejar claro que él no tenía la culpa de lo ocurrido, sino Terelu Campos por haber accedido a ponerse frente a las cámaras del programa. «También es verdad, Terelu, un poco de apoyo sí, eclipsar no», comentó el presentador de TardeAR.