Terelu Campos reacciona a las críticas a Alejandra Rubio: «Quien me conoce sabe lo que me parece»

Hace unos cuantos días, Alejandra Rubio y Carlo Constanzia se convirtieron en el objetivo de numerosas críticas. Y todo porque, durante su viaje a Turín, decidieron poner rumbo a la prisión en la que los hermanos de Carlo se encuentran recluidos tras ser acusados de intento de homicidio. La pareja lo hizo para felicitar a Pietro por su cumpleaños. No solamente lo hicieron, sino que lo grabaron y lo publicaron en redes sociales. De esta forma, pudimos observar cómo la pareja felicitaba a Pietro a gritos, mientras tiraban petardos en las inmediaciones de la prisión. Lejos de que todo quede ahí, la reacción de la hija de Terelu Campos con sus compañeros de Vamos a ver al hacerle preguntas respecto a esa publicación dejaron mucho que desear. De esta forma, su compañero Joaquín Prat no dudó un solo segundo en mostrarse contundente con la joven: «A ver si te ubicas ya de una vez».

A pesar del comunicado que la propia Alejandra Rubio compartió en sus redes sociales, en el que confirmó que no trataba de justificarse, sino de tratar de aprender de sus errores, lo cierto es que las críticas no han cesado. El pasado viernes, durante la emisión de una nueva entrega de De Viernes presentada por Bea Archidona y Santi Acosta, los espectadores pudieron ser testigos de la reacción de Terelu Campos sobre lo ocurrido en los últimos días. «No tengo nada que decir. Creo que Alejandra ha hecho el comunicado y, cuando llegue a Vamos a ver, le dirá a la dirección, al presentador y a sus compañeros lo que tenga que decir. Lo demás no me pertenece», explicó la colaboradora de De Viernes. Por si fuera poco, aprovechó para mostrarse contundente: «Sois padres, creo que poco puedo decir. Los que somos padres sabemos lo felices que somos cuando los hijos aciertan y lo infelices cuando no aciertan».

«Yo nunca he hablado de Alejandra, es algo que tenemos muy claro la una de la otra», recordó la hija de María Teresa Campos. Y añadió: «Ni ella podría hacer algo para subsanar algo que yo haya hecho, ni yo algo que haya hecho ella de una manera, para algunos más correcta, para otros menos correcta».

Durante su paso por De Viernes, Terelu Campos quiso dejar algo muy claro tanto a sus compañeros como a los propios espectadores del programa: «Quien me conoce sabe lo que me parece. Como soy su madre, lo que nunca voy a hacer es colaborar para que nadie pueda hacerle más daño. Es mi deber, me lo exijo yo».

Las palabras de Joaquín Prat a la hija de Terelu Campos

El presentador no daba crédito al gesto de su compañera, pero mucho menos a su reacción con el resto de colaboradores de Vamos a ver: «Alejandra, a ver si te ubicas ya de una vez. Aquí no vienes con el enemigo, te hemos tratado siempre de maravilla. Si crees que estás con el enemigo, a lo mejor deberías replantearte qué es lo que quieres hacer».

Lejos de que todo quede ahí, el presentador de televisión aprovechó la ocasión para lanzar un importantísimo consejo a la nieta de María Teresa Campos: «Te tienes que ubicar ya. Ahora lo veo (las imágenes) y digo a cuento de qué. Si nosotros solo preguntamos, porque el vídeo lo has colgado tú».