Hace tan solo unas horas, Alejandra Rubio se convirtió en noticia por un vídeo que su pareja, Carlo Costanzia, publicó en sus redes sociales. En él, podíamos ver a ambos en los exteriores de la cárcel en la que se encuentra encerrado Pietro, hermano del actor, tras ser acusado de intento de asesinato. Como no podía ser de otra manera, este vídeo ha sido objetivo de numerosas críticas entre los usuarios de redes sociales. Pero no todo queda ahí, ya que el pasado miércoles 25 de junio, la nieta de María Teresa Campos tuvo un tenso enfrentamiento con varios de sus compañeros de Vamos a ver. «A mí me importa un pimiento lo que opine la gente, me importa cero. A mí las gilipolleces que dicen muchas personas de mi alrededor me parecen una tontería al lado de esto. Tonterías que creo que se podrían evitar», dejó claro la tertuliana.

Fue entonces cuando Antonio Rossi quiso hacer ver a su compañera su punto de vista: «Hacer esto es exponerte cuando luego dices que estáis en contra de la exposición». Y añadió: «Pero vais a todos los sitios, que yo soy el primero que está agradecido. Tu novio va a los programas muchas veces y yo estoy agradecido». La joven no dudó en mostrarse de lo más tajante con el periodista: «Yo tengo un límite bastante claro entre lo que digo y lo que no. Hago lo que me parece que está bien y lo voy a seguir haciendo». Lejos de utilizar su participación en Vamos a ver para aclarar dudas, lo que consiguió fue que las críticas aumentasen de forma considerable. Hasta tal punto que Alejandra Rubio se ha visto obligada a emitir un comunicado urgente a través de sus redes sociales para tratar de explicar cómo se siente tras el revuelo que se ha generado.

«Voy a escribir porque hablar nerviosa ya hemos comprobado todos que no es lo que mejor se me da», comenzó diciendo en el texto compartido en sus historias de Instagram. «A veces me siento tremendamente incomprendida, puede ser que sea mi culpa en gran parte. Los que me conocéis de hace tiempo sabéis que intento ser reservada con bastantes aspectos de mi vida, en esta ocasión hemos querido enseñar una parte menos bonita que también forma parte de lo que somos», añadió.

Lejos de que todo quede ahí, la hija de Terelu Campos fue mucho más allá: «Entiendo que a mucha gente le sorprenda, que le moleste o le inquiete ver ciertas cosas o que simplemente sea un reproche porque ‘yo no vendo mi vida’ y lo sigo demostrando. Yo no he vendido esta situación, no he ganado dinero y mucho menos hago exclusivas hablando de cosas como esta (ni de ninguna a excepción de la noticia de mi embarazo)».

Así pues, quiso hacer balance de lo sucedido y las críticas recibidas: «No soy un robot, soy humana y cometo fallos por pensar pese a saber que se está esperando a que lo haga para tener una razón más para atacarme (nos)». Y añade: «Al final, en vez de recibir una mano tendida, recibo un guantazo ante situaciones complicadas, a veces echo de menos el calor entre nosotros, un abrazo, una buena palabra y no siempre un reproche, pero también entendiendo que este mundo en el que trabajamos no va de eso».

Aprovechando este comunicado, Alejandra Rubio ha tirado de sinceridad: «Siento no expresarme de la mejor manera ante situaciones límite para mí, yo siento, yo lloro, yo vivo, no me considero una persona altiva ni soberbia simplemente una chica 25 años que no es perfecta y que tiene una coraza demasiado grande porque a veces en este mundo hace falta tenerla y así no permitirme sentir más dolor».

«Ojalá pudierais ver las cosas desde mi perspectiva (que muchas veces no es la correcta) pero eso es lo que soy en parte por todo lo que llevo acumulado desde hace tiempo. No he tenido mi mejor año, pero mejoraré cada día gracias a tener la suerte aprender mis errores», comentó a sus seguidores. Para finalizar, dejó claro algo: «Esto no es una justificación, simplemente una forma expresar algo qué muchos les costará entender por qué nunca muestro todo de mí poca gente me conoce realidad y eso nunca juega favor».