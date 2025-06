Joaquín Prat, contundente con Alejandra Rubio: «A ver si te ubicas ya de una vez»

Alejandra Rubio vuelve a estar en el foco de la polémica. La hija de Terelu Campos ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que se puede ver a su pareja, Carlos Costanzia, en el exterior de la cárcel en la que están sus hermanos Pietro y Rocco. Los jóvenes acudieron a las afueras de la prisión para festejar el cumpleaños de uno de los reclusos. Una publicación familiar que ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días. Y es que, el motivo por el que los hermanos de Costanzia están en la cárcel no es nada leve. Asimismo, el pasado miércoles, 25 de junio, la joven acudió como colaboradora a Vamos a ver, programa de Telecinco, y se mostró muy molesta con sus compañeros por las preguntas que le hicieron respecto al vídeo. Por ello, Joaquín Prat se ha pronunciado.

El presentador de Vamos a ver ha dejado claro, en numerosas ocasiones, que no tiene reparos en decir lo que piensa. Por ello, ahora no iba a ser menos. El equipo del programa ha puesto las imágenes del paso de la joven por el mismo y el comunicador ha querido mandarle un mensaje a la nieta de María Teresa Campos. Unas palabras con las que se ha mostrado muy contundente. «Alejandra, a ver si te ubicas ya de una vez. Aquí no vienes con el enemigo, te hemos tratado siempre de maravilla. Si crees que estás con el enemigo, a lo mejor deberías replantearte qué es lo que quieres hacer», comenzó diciendo muy molesto.

Joaquín Prat considera que Rubio tiene que ser más avispada y saber quiénes son sus amigos de verdad y quiénes no lo son. «Te tienes que ubicar ya. Ahora lo veo (las imágenes) y digo a cuento de qué. Si nosotros solo preguntamos porque el vídeo lo has colgado tú», agregó el presentador. Ante ello, Alessandro Lequio, que se encontraba en el plató, quiso dar su opinión.

«El dolor de tener a un hermano en la cárcel no está reñido con el pudor. Y montar ese numerito es de una total falta de pudor. Exhibirte en las redes frente a una cárcel repartiendo besitos a unos condenados por intento de homicidio es un intento muy burdo de blanquear un delito gravísimo. La empatía no puede estar por encima de la justicia», dijo.

El colaborador se mostró más comedido cuando la joven acudió al programa a hablar de la polémica. Pero, en esta ocasión, no ha dudado en ser más directo. De hecho, el propio Joaquín Prat ha señalado que, casualmente, él siempre se muestra tan duro con Alejandra Rubio los días que ella no va al plató. Una acusación que el tertuliano justificó alegando que es porque no pudo explayarse.

Antonio Rossi, sobre Alejandra Rubio: «Llueve sobre mojado, no está ubicada»

Sin embargo, no han sido los únicos que han comentado el caso de la hija de Terelu Campos. «Donde hay confianza da asco y no ha sido consecuente. Tienes que asumir que estás sentada aquí, se te va a preguntar y no puedes reaccionar atacando a las personas que te protegen», comentó Pepe del Real.

«Llueve sobre mojado. No está ubicada. Su marido ha montado una barbería porque ganan dinero en los medios de comunicación. Ni es abogada, ni actriz, ni diseñadora. Es una colaboradora que gana dinero, ella y su pareja de los medios de comunicación exponiendo su vida», sentenció Antonio Rossi.