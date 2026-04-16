El lapsus viral de Hegseth: mezcla la Biblia con ‘Pulp Fiction’ y revive la escena icónica de Samuel L. Jackson

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha protagonizado un lapsus en el Pentágono durante un servicio religioso. Hegseth mezcló una cita de la Biblia con una escena de Samuel L Jackson en la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction.

«El camino del aviador caído está plagado por todas partes de las iniquidades de los egoístas y la tiranía de los hombres malvados. Bendito sea aquel que, en nombre de la camaradería y el deber, guía a los perdidos a través del valle de la oscuridad, pues él es verdaderamente el guardián de su hermano y el que encuentra a los niños extraviados», ha dicho.

«Y castigaré con gran venganza y furia a quienes intenten capturar y destruir a mi hermano. Y sabrás que mi indicativo es Sandy One cuando descargue mi venganza sobre ti, y amén», añadió.

La anécdota llega en un momento de tensión entre la administración Trump y el Vaticano, después de que esta semana el presidente estadounidense publicara una imagen creada con inteligencia artificial (IA). En ella el republicano aparecía vestido como Jesucristo curando a un enfermo.

El secretario de Guerra afirmó que se trataba de la oración CSAR 25:17, inspirada en Ezequiel 25:17. Hegseth dijo que la aprendió del responsable de la operación de rescate de dos miembros de la Fuerza Aérea en Irán. Sin embargo, en la Biblia solo aparece una parte de la cita. En concreto aparece: «Y ejecutaré sobre ellos gran venganza con furiosas reprensiones; y sabrán que yo soy Jehová, cuando yo descargue mi venganza sobre ellos».

El resto de la referencia no es de la Biblia, excepto el término Sandy One, que es una referencia militar al rescate de pilotos derribados, replica una escena de Pulp Fiction de 1994. En ella, Samuel L. Jackson versiona los versículos de Ezequiel.

Las referencias religiosas se han convertido en una constante en las intervenciones del secretario de Guerra. La última, en una rueda de prensa este jueves, donde ha recurrido nuevamente a estas referencias para cuestionar los medios de comunicación.