La guía definitiva para saber si tu reloj puede meterse en el agua sin correr riesgos

Uno de los gestos más repetidos antes de entrar al agua en verano es el de quitarte el reloj. Es cierto que dicen que, frente a situaciones como meter un aparato tecnológico en el agua, más vale prevenir que curar. ¿Pero y si más allá de dañar tu reloj, lo que ocurre es que todavía no has sabido diferenciar si se puede meter en el agua o no? Dentro de las propias categorías de relojes muchas veces se encuentra la respuesta a la incógnita de si será resistente o no al agua, pero también dentro de las especificaciones y los grabados de la propia caja del reloj puedes encontrar la solución a tu incógnita; sólo debes saber qué información debes buscar.

¿Cómo sé si el reloj es sumergible?

Para saber si un reloj puede sumergirse o no, la diferenciación más básica que podemos hacer es fijarnos en la familia del reloj. Hay algunos, como los Diver o los catalogados directamente como sumergibles, que son de uso profesional y que sí que están pensados para sumergirse en el agua. Pero también hay otros que, sin venderse como relojes profesionales de buceo, también pueden tener ciertas cualidades que permitan su baño.

En cualquier caso, hay unas pautas o indicaciones que conviene saber diferenciar para poder determinar si estos relojes pueden mojarse, cuál es su recomendación de uso. Incluso para saber si en una determinada ocasión puedes utilizarlos para actividades lúdicas submarinas, como el snorkel o el buceo.

Lo básico es mirar en la parte trasera del reloj y buscar bien las cifras que ponen en los grabados. Y un truco antes de empezar: no te fíes de que un reloj ponga water resistant, porque esta resistencia puede estar sólo indicada a resistencia de impactos de agua en el día a día, como salpicaduras, y no para disfrutar de un placentero baño a orillas de tu playa favorita.

Lo primero es familiarizarte con tres siglas que vas a necesitar comprender. La primera es ATM, que se refiere a la atmósfera y se corresponde con 10 metros en agua, un valor similar al de la abreviatura BAR. Por otro lado, la letra M que suele indicarte indica la resistencia al agua medida en metros, algo que te será más útil si estás pensando en usar tu reloj para sumergirte en profundidades.

Para saber si un reloj es sumergible, lo primero que debes mirar es que la cifra que acompaña al ATM sea de 10 o superior. Un número inferior sólo te estará indicando que el reloj resiste a posibles contactos con el agua del día a día. No seas exagerado y busques entonces un reloj con 100 ATM, ya que estas cifras son de uso profesional para grandes inmersiones, y ten en cuenta que ya a partir de 20 ATM se considera un reloj de uso profesional.

¿Y si es un ‘smartwatch’?

Para los smartwatch, la norma de los relojes convencionales no es aplicable, ya que el diseño minimalista de los mismos hace que sea imposible rastrear la caja en busca de grabados. En los relojes inteligentes, la resistencia al agua se determina siempre mediante un código, una clasificación IP o ATM, que debe ir indicado en el manual de instrucciones o manual técnico del propio reloj.

Fíjate bien, porque puede que la ficha detalle que es resistente a exposición al agua, pero no a sumergirse. Y aquí la diferencia es que la exposición al agua se refiere a entrar en contacto, por ejemplo, en un día de lluvia; algo muy diferente a estar sumergido durante un largo periodo de tiempo.

Una vez abras el manual, debes cerciorarte de si este indica que incluye certificaciones como IP68 (resiste inmersiones de hasta 1.5 metros por 30 minutos) o si pone que puede ser resistente, al menos, a 5 ATM / 50 metros para poder nadar. Mira bien las cifras, porque si sólo pone que es IP67 o 3 ATM, puedes caer en el truco de que sólo sea resistente al polvo y salpicaduras. En estos casos, no podrás ni siquiera ducharte con el reloj.

Unos consejos para no estropear el reloj

Ahora que ya sabes cuándo sí es realmente óptimo para el baño, hay ciertas pautas que debes tener en cuenta, sobre todo para los relojes convencionales. De lo contrario, puedes estar poniendo en peligro el funcionamiento de tu reloj. La primera es intentar no manipular la corona ni los botones cuando estés bajo el agua. Para una mayor seguridad, espera a salir del agua y secar el reloj para hacer este tipo de cosas.

Ten en cuenta que el reloj, como cualquier instrumento, pierde calidad con el tiempo y puede que el sellado se vea afectado por el transcurso de los años y los baños. Por eso, un buen mantenimiento de vez en cuando, especialmente antes del verano si lo quieres utilizar para meterte en el agua, puede ser muy beneficioso para tu reloj. En este aspecto, el agua salada es especialmente perjudicial para los materiales, así que siempre, después de un baño en el mar, enjuaga el reloj con agua dulce para retirar el exceso de sal.