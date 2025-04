Ineco y Adif trabajaban en un recorte de personal mientras tenían enchufada a Jésica

Las empresas públicas Ineco y Adif -ambas dependientes del Ministerio de Transportes- planearon un recorte de personal del 26% en el mismo servicio donde estaba enchufada Jésica, la ex novia del ex ministro José Luis Ábalos, quien pese a no ir a trabajar, como ella misma ha confesado ante el Tribunal Supremo, no formó parte de la lista de bajas propuesta.

Este recorte de plantilla que planeaba el operador ferroviario, de la mano de Ineco, aparece en un correo del sumario del caso Koldo al que ha tenido acceso OKDIARIO. En él aparecen además como remitentes los nombres de Isabel Pardo de Vera, la que era presidenta de Adif, y su subordinado Ignacio Zaldívar García, señalado este martes en el Senado por el director de Tragsatec, Juan Pablo González Mata, como el firmante de los partes donde figuraba que Jésica Rodríguez cumplía supuestamente con sus obligaciones laborales. La ex pareja de Ábalos estuvo primero enchufada en Ineco dos años, entre 2019 y 2021, y de aquí pasó a Tragstec, donde estuvo colocada otro medio año.

El correo que revela hoy este periódico data del 26 de abril de 2020, con Jésica cobrando unos «1.060 euros» al mes -según declaró ella ante el juez- pese a no hacer nada. El email fue enviado a Pardo de Vera, con copia a Ignacio Zaldívar, por parte de Raúl Míguez Bailo, en calidad de director adjunto a Presidencia.

«Adjunto te remito el archivo de cómo quedarían las propuestas de recorte de personal administrativo (fundamentalmente personal contratado a través de Empresas de Trabajo Temporal) tras las aportaciones de todas las Direcciones Generales a las que sirve o atiende el contrato. En la tabla verás las personas que se seleccionan y al final de la misma un resumen del total de bajas que se podrían proponer», rezaba el correo.

En esa hoja de Excel, figura que de las 57 personas, incluida Jésica, que formaban parte de la plantilla destinada al área de «Servicios para apoyo técnico y a la gestión administrativa de Adif», la empresa preveía 15 bajas, esto es, una «reducción del 26%», recogían los cálculos del operador sobre el ajuste.

Correo con el recorte de personal que manejaron Ineco y Adif.

Junto a ello, Míguez Bailo trasladó también a Pardo de Vera la siguiente reflexión: «En la línea de lo que te comentaba ayer, me da la sensación que centrando la mirada exclusivamente en este contrato, se podría estar cayendo en una fuente de agravio comparativo entre las áreas, ya que creo que este contrato no incluye ni a todos los administrativos de Ineco que están trabajando en Adif o Adif AV, ni a todos los trabajadores de Ineco que están con contrato a través de ETT», recoge el correo interceptado por los investigadores.

Asimismo, el director adjunto a Presidencia realizó a Pardo de Vera esta propuesta: «Si la preferencia de tratar de prescindir de personal de Ineco contratado a través de ETT responde a una necesidad de Ineco para poder afrontar otros compromisos como la bajada de tarifas que estamos solicitando, quizás sería más útil que ellos (Ineco) nos facilitasen el listado completo de personal contratado a través de ETT».

«Con esa información (…), sí se podría ver el total de personal de ETT que se podría incluir en una propuesta global. Esto dependerá, por supuesto, de lo que hayáis podido acordar o establecer en las reuniones mantenidas con Carmen Librero», comenta Míguez Bailo. Carmen Librero era entonces la presidenta de Ineco y está citada a declarar en la Comisión de Investigación el próximo 22 de abril.

Tal y como publicó OKDIARIO, el contrato laboral de carácter temporal de la joven con Ineco se prolongó del 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021. Como auxiliar administrativo, Jésica estaba encuadrada en el «servicio de asistencia técnica para apoyo técnico a la gestión administrativa de Adif Alta Velocidad». Sin embargo, cobraba sin ir a trabajar, como ella misma ha confesado.

El mensaje de Jésica a Ábalos

Fue el 23 de febrero de 2021, cinco días antes de expirar su contrato con Ineco, cuando Ábalos hizo partícipe a su asesor Koldo García de la situación laboral de Jésica a través de una captura de pantalla de la conversación que vía WhatsApp mantenía con ella. La joven le había compartido una imagen de su contrato en Ineco como auxiliar administrativo y le recordaba que estaba a punto de terminarse. Koldo contestó a Ábalos que la ex pareja del ex ministro tenía que «pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses», a lo que éste le replicó: «Díselo».

Y así, pasó a ser colocada en Tragsatec -empresa pública tutelada por el Ministerio de Agricultura- por un periodo de seis meses para desempeñar los servicios de «oficial 1ª administrativo» entre «el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021». El director de esta empresa pública justificó este martes la contratación aquí de la ex pareja de Ábalos por su «experiencia» de dos años en Ineco, pese a que no acudía a trabajar.