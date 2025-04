El director de Tragsatec dice que contrató a Jésica por su «experiencia» tras 2 años enchufada en Ineco

El director general de Tragsatec, Juan Pablo González, ha esgrimido este martes que esta empresa pública, tutelada por el Ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas, contrató a Jésica Rodríguez, ex novia del ex ministro José Luis Ábalos, por su «experiencia» previa de dos años en otra entidad del Estado, Ineco, donde también fue enchufada por la trama del caso Koldo.

Así lo ha señalado González en su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre la Operación Delorme que se sigue en el Senado, donde ha afirmado desconocer la titulación de Jésica, aunque ha asegurado que la ex pareja del ex número dos del PSOE «cumplía con el perfil requerido en la vacante» y que «pasó un proceso de selección».

En este punto, ha alegado que dicho proceso, que tuvo cuatro ventanas de publicaciones de vacante, que se abrió el 22 de diciembre de 2020 para cubrir 10 puestos de perfil administrativo en Adif. «Se requería titulación de este perfil, un año de experiencia en una empresa pública y gestión de expedientes y un año de experiencia en el sector ferroviario», ha indicado. En la primera ventana, ha precisado que concurrieron 471 candidatos, de los cuales 29 cumplieron los requisitos, y superaron la fase de méritos, aunque sólo tres rebasaron la fase de valoración técnica, ha apuntado.

Como hacían falta cubrir 7 puestos más, ha proseguido González Mata, se volvió a abrir el proceso. El 1 de febrero del 2021 se publicó la nueva ventana de contratación. Y aquí se presentaron 177 aspirantes, de ellos nueve cumplieron los requisitos imprescindibles y superaron la fase de valoración de méritos. Sin embargo, sólo dos lograron pasar la fase de valoración técnica. Uno de estos dos fue Jésica Rodríguez, ex pareja de Ábalos, para la que contó como «mérito» su vinculación previa a Ineco.

Preguntado González Mata sobre cuándo registró Jésica su inscripción, el comparecenciente no ha contestado, si bien ha comentado que la ex novia del ex ministro debió «grabar» su solicitud en la web oficial de Tragsatec para optar al proceso de selección.

Según consta en la investigación del caso, el 23 de febrero de 2021, Ábalos hizo partícipe a su asesor Koldo García de la situación laboral de Jésica a través de una captura de pantalla de la conversación que vía WhatsApp mantenía con ella. La joven le había compartido una imagen de su contrato en Ineco como auxiliar administrativo y le recordaba que estaba a punto de expirar. Koldo contestó a Ábalos que la ex pareja del ex ministro tenía que «pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses», a lo que éste le replicó: «Díselo».

En «instalaciones de Adif»

Asimismo, el director de Tragsatec ha echado balones fuera y ha apuntado a un responsable de Adif -cliente de esta empresa pública- con nombres y apellidos, Ignacio Zaldívar García, como el firmante de los partes donde figuraba que Jésica Rodríguez cumplía con sus obligaciones laborales. Sin embargo, ella misma ha declarado ante el Tribunal Supremo que cobró sin hacer nada. «No teníamos ninguna constancia de que no iba a trabajar, el cliente nos informaba de que sí iba a trabajar», ha manifestado, en alusión al citado directivo del operador ferroviario. El compareciente ha insistido en que el contrato debía prestarse en «instalaciones de Adif».

Tal y como ha publicado OKDIARIO, Jésica Rodríguez quedó vinculada a Tragsatec por un periodo de seis meses para que desempeñara los servicios de «oficial 1ª administrativo» entre «el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021». En la cláusula tercera, se decía, además, que habría un «periodo de prueba de tres meses». Previamente, había estado vinculada a Ineco, empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento que dirigía el propio Ábalos, durante dos años. También aquí fue enchufada.

En el contrato con Tragsatec, Jésica Rodríguez fue asignada al «refuerzo y apoyo del equipo en tareas administrativas de análisis, control y tramitación de documentación administrativa: manejo de aplicaciones de gestión documental y gestión contable», dentro del denominado «Servicio de asistencia para el apoyo a la gestión presupuestaria, control sistemático de expedientes administrativos y soporte técnico en ADIF (Alta Velocidad para el periodo 2019-2021)», indica el contrato, tal y como informó este periódico.

Investigación abierta

«Los procedimientos no suelen ser perfectos, son algo vivo, que hay que ir mejorando y adaptando con las brechas y los hechos. La investigación que se abrió en una auditoría sigue en marcha, cunado estén las conclusiones de esa investigación, evidentemente tomaremos las medidas necesarias para que este hecho no se vuelva a producir», ha manifestado González Mata, añadiendo haber reflexionado con el presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas Grande, sobre el «daño reputacional» de este «escándalo».