Aviso de los expertos por los testamentos: la cláusula que lo puede cambiar todo

En España es posible desheredar a los hijos o descendientes. El Código Civil permite al testador excluir a los herederos del reparto de patrimonio siempre y cuando cumplan los requisitos que marca la ley. Todo ello se puede producir gracias a la figura jurídica de la desheredación, que es una cláusula que se puede añadir al testamento. Consulta en este artículo en qué consiste la desheredación y todo lo que debes saber sobre una figura jurídica más que controvertida.

Antes que nada, hay que tener claro que el artículo 807 del Código Civil hace mención a los herederos forzosos que se deben señalar por ley en un testamento. Estos serían los hijos y descendientes respecto a sus padres y ascendientes; a falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto a sus hijos y descendientes y, en último lugar, el viudo o viuda en la forma y medida que establece el Código Civil.

Por orden de descendencia, estos tienen derecho a la legítima, figura jurídica recogida en el artículo 806. «Legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos», indica la norma. De esta manera, el testador no podrá privar a los herederos de la legítima salvo en los casos en los que especifique la ley. Ahí es donde entra una cláusula que se puede añadir al testamento y que se denomina desheredación.

La cláusula en el testamento para desheredar

La desheredación es una figura jurídica que permite en España poder desheredar a un hijo siempre que se dé un tipo de situación que marca la ley. En caso de que se cumplan los requisitos, ni siquiera un juez podrá dar la razón a los herederos legítimos, por lo que lo marcado en el testamento por la persona fallecida será de aplicación obligatoria.

La desheredación está recogida en la sección 9 del Código Civil, donde se deja claro que sólo se podrá especificar en el testamento. En caso de realizar este escrito en cualquier otro documento, no tendrá ningún tipo de validez. En el mismo también tendrán que quedar especificados el nombre y apellidos de la persona desheredada y expresar las causas recogidas en el Código Civil.

Y, ¿en qué casos será posible desheredar a un hijo? Lo que debe suceder para que un testador esté amparado legalmente para excluir de forma total a los hijos del patrimonio del fallecido está recogido en los artículos 756, 853, 854 y 855 del Código Civil. Son las siguientes:

Estar condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida o a pena grave por haber causado lesiones o haber ejercido violencia física o psíquica al causante o su cónyuge.

Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda.

Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra.

El que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante.

Si es condenado por sentencia firme a pena grave por haber cometido un delito contra los derechos y deberes familiares respecto de la herencia de la persona agraviada.

También será motivo de desheredación cuando se amenace al testador a hacer un cambio de testamento o que «por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior».

Una de las grandes cuestiones con la figura jurídica de la desheredación tiene que ver con la ausencia de relación familiar como causa. Esta es una situación que se puede dar en muchas familias, en el caso de que padres e hijos no tengan relación por algún tipo de conflicto. Esto no atañe a la herencia y los hijos no perderían la condición de herederos forzosos, ya que esto no está recogido en el Código Civil. Sí que es cierto que, a la hora de acudir a la justicia, esta falta de relación se podría justificar como maltrato, así que hay debate jurídico sobre ello.

Otra gran cuestión sobre la desheredación es si los nietos tienen derecho a la herencia en caso de que los padres queden excluidos del testamento de forma legal. En este caso, los nietos se convertirían en herederos forzosos y sí podrían acceder a la parte de la herencia que han perdido sus progenitores.