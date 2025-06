Los acontecimientos en torno a los escándalos del PSOE han provocado, inesperadamente, que el nombre de Iker Casillas y el de José Luis Ábalos coincidan en un mismo relato, en este caso el de Claudia Montes, reconocida como Miss Asturias. La ex militante del PSOE, que adquirió notoriedad a raíz de su aparición en el sumario del caso Koldo, ha ofrecido una entrevista exclusiva a OKDIARIO en la que ha asegurado que mantuvo una relación con el ex portero del Real Madrid en el periodo en el que se le relaciona con Ábalos. Como aludido, Iker Casillas se ha pronunciado al respecto.

Según las palabras de Miss Asturias, la relación mantuvo con Casillas fue duradera: «Han dicho que estaba con Ábalos, pero yo llevaba un año con Iker Casillas». Si no se vieron más a menudo fue «por miedo a la prensa», en la que ella ya había aparecido antes.

Miss Asturias, a la que también vincularon en los programas del corazón con David Bustamante, ha indicado que intercambiaba mensajes con Casillas por Instagram, como ha podido comprobar OKDIARIO. Sostiene, también, que cuando declaró por videoconferencia en el Tribunal Supremo, conectada desde Gijón, Casillas estaba en Asturias.

Claudia Montes también ha explicado que, a pesar de que llegó a enamorarse del ex portero del Real Madrid -«para mí era un ídolo»-, sabía que la relación no llegaría a más porque ella no estaba dispuesta a cambiar su lugar de residencia. «Teníamos las cosas muy claras, yo no me iba a marchar de Asturias, porque tengo un hijo, y él tiene su vida en Madrid, con sus hijos y su ex mujer», ha explicado.

La ex militante del PSOE sólo ha dedicado buenas palabras a Iker Casillas, al que describe como «una persona maravillosa con las ideas claras», que «siempre ha sido muy sincero» con ella en el contexto de esa relación a la que se refiere como «muy seria» y en la que «se han respetado mutuamente».

Si en algún momento tuvieron algún roce, fue por diferencia de opiniones en política: «Chocábamos», asegura la ex militante del PSOE, que al mismo tiempo revela que son «de partidos políticos distintos». Aunque Casillas también se molestó cuando ella habló con periodistas.

«No lo hice a malas. Creo que se enfadó un poco porque, cuando Claudia Babel empezó a hablar de él, me resultó muy curioso que dijera que estaba enamorada cuando a la semana siguiente estaba ligando con Joaquín, el del Betis. Debió correr el rumor por Telecinco porque me preguntaron si tenía algo que decir a favor de él. Entré poquito y fue para defenderlo», detalla.

Aun así, Claudia Montes sostiene que siguen manteniendo contacto, principalmente para bromear, y que «hace poco» Casillas fue a Asturias, aunque ella fue clara con él: «Le dije ni se te ocurra venir por Gijón».

Tras la publicación en OKDIARIO del relato detallado de Miss Asturias, Iker Casillas se ha pronunciado. El ex futbolista ha sido breve: «No he visto en mi vida a esta mujer. ¡Qué barato cuesta decir tanta gilipollez! En fin… ¡más de lo mismo!».