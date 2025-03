Susana Saborido ha sido captada ante los medios de comunicación en mitad de la polémica por las supuestas infidelidades de su marido, Joaquín Sánchez. Las fotografías muestran a Susana en actitud serena y vestida de manera casual, lo que sugiere que intenta mantener la normalidad en su vida diaria a pesar de la controversia. A pesar de la expectación mediática y las preguntas de la prensa, Susana ha preferido guardar silencio y no hacer declaraciones sobre el asunto, evitando alimentar más la polémica y dejando que las acciones legales anunciadas por la pareja sigan su curso.

Y es que las fotografías llegan apenas unas horas después de que Joaquín Sánchez y Susana Saborido hayan anunciado, a través de su equipo legal, medidas ante las últimas informaciones que se han publicado sobre ellos. Especialmente después de que el hermano de Susana y cuñado, por ende, del ex futbolista, José Manuel Saborido, se sentara en el plató de ¡De Viernes!, en Telecinco, y dejara entrever que tiene pruebas que podrían confirmar las acusaciones de infidelidades por parte de Joaquín. «Tengo pruebas, hay más momentos entre Joaquín con otras mujeres. Es una farsa, un matrimonio que ha vendido veinte años de mentiras. Ella es conocedora de todo pero prefiere el dinero a un matrimonio feliz», dijo.

Susana Saborido en Sevilla. (Foto: Gtres)

Además, en los últimos días también se había especulado con la supuesta petición de divorcio de Susana Saborido a Joaquín, si bien fuentes cercanas a la pareja han desmentido rotundamente estas afirmaciones, calificándolas de falsas.

El origen de los rumores de infidelidad de Joaquín a Susana Saborido

El revuelo sobre las supuestas infidelidades de Joaquín Sánchez a su mujer surge tras la filtración de mensajes privados entre el ex futbolista y una actriz de contenido para adultos e influencer. Estas conversaciones, que datan de diciembre de 2023, fueron reveladas por el programa Ni que fuéramos Shhh y muestran un intercambio en el que ambos expresan su deseo de encontrarse en persona. En los mensajes, Joaquín comenta: «¿Y qué hago yo ahora?», a lo que la mujer responde de manera sugerente. Aunque se mencionan planes para reunirse en Barcelona, estos encuentros nunca se habrían concretado. La mujer ha declarado que la filtración de estos mensajes ha sido una traición por parte de personas en las que confiaba, y ha criticado el enfoque machista de las reacciones públicas, enfatizando que ella no es la persona casada en esta situación.

Joaquín Sánchez en Sevilla. (Foto: Gtres)

A raíz de esta testigo, Belén Esteban reveló también en el mismo programa que el deportista había pasado un apasionado fin de semana con una joven, hacía tres años. Se trata de Cristina Ruiz, ex participante de Mujeres y Hombres y viceversa. La joven ha confirmado la información y ha asegurado que no se ocultaron en ningún momento: «Íbamos por el pueblo cogidos de la mano, hay muchos testigos oculares», ha dicho. Tanto fue así que incluso le llegó una fotografía de ambos a Susana Saborido, la mujer de Joaquín: «Sí. Su mujer se enteró. Tengo conversaciones con Susana, lo sabe todo. Me quieren callar».