Una amante dispuesta a hablar: la otra mujer que pone en jaque la estabilidad de Joaquín

Joaquín Sánchez se encuentra en el punto de mira. ¿El motivo? Tras salir a la luz unas conversaciones privadas con Claudia Bavel se ha visto envuelto en una polémica por la cual todavía no se ha pronunciado. Pero eso no es todo, porque Belén Esteban informó el pasado 26 de febrero que el que fuera jugador del Betis había tenido una amante durante tres años.

«Esta chica va a hablar», dijo la colaboradora, haciendo referencia a la nueva protagonista que pone en jaque la estabilidad de Joaquín. Belén contó que Joaquín ha tenido una relación extramatrimonial con una chica que va a contar su versión. «Yo tengo una exclusiva (…) Me cuentan que hay una chica que lleva tres años con Joaquín y me duele dar esta noticia», comentó. Según Esteban, «llega a oídos de Joaquín que esta chica va a hablar y este llama a altos cargos (…) Después la llaman y le dicen que no puede venir a la cadena porque no es bien recibida», añadió.

Joaquín Sánchez ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

«A mí no me han dicho dónde va a hablar. Puede ser en una revista. Yo no sé si es verdad o es mentira», señaló Belén Esteban en el plató de Ni que fuéramos. Por su parte, Kiko Matamoros confirmó que «efectivamente había una señora a la que representaba Jordi Martín y que estaba en negociaciones con De Viernes».

Los mensajes de Joaquín y Claudia

En diciembre de 2023, Joaquín y Claudia hablaron. «Me quedé anonadado con la foto», escribió Joaquín a la modelo. «Pues era suave», contestó ella. Después de este intercambio de mensajes, estuvieron un tiempo sin hablar y, en enero de 2024 retomaron el contacto. El presentador estaba en Barcelona por motivos profesionales y escribió a Bavel. «¿Por dónde andas? He estado todo el día de reuniones», preguntó. «En casa, amor, ¿y tú?», contestó Claudia Bavel. «Acabo de llegar al hotel, iba a salir a tomar algo, pero ya es tarde», señaló Sánchez.

Claudia Bavel en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

La modelo le animó a dar un paso más asegurando: «Nunca es tarde». Sin embargo, nunca llegaron a tener un encuentro y todo quedó ahí, según informó el programa capitaneado por María Patiño.

Claudia Bavel y su historial amoroso

Claudia Bavel contó en el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona que había tenido un romance con Iker Casillas. Asimismo, también aseguró su idilio con Ozuna, de quien se enamoró profundamente. Se unen nombres como el de Kiko Rivera o Omar Montes al historial amoroso VIP de la creadora de contenido para adultos.