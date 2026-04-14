‘MasterChef’: ¿quiénes fueron los concursantes expulsados ayer, lunes 13 de abril?

La pasada noche del 13 de abril, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva entrega de MasterChef. El popular formato de cocina se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión, y sus más de 10 años en antena lo demuestran. Pero, si hay algo que nos ha dejado claro el programa, es que cualquier cosa puede pasar.

Por ello, anoche, la audiencia fue testigo de una doble expulsión. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja intentan calificar siempre de la manera más justa. Por ello, y para sorpresa de todos, dos aspirantes fueron eliminados en la prueba final.

El programa comenzó con una prueba especial donde los participantes debían transformar los memes más populares del talent culinario en platos estrella. Luego, en la prueba por equipos, los aspirantes se trasladaron hasta Jerez de la Frontera. Allí, el equipo de Carlota fue el que logró imponerse y ejecutar el reto de manera organizada, pero el verdadero miedo llegó con la prueba de eliminación. Nacho, Soko y Gema fueron los concursantes que tuvieron que jugarse su permanencia. Una prueba donde las emociones no faltaron en ningún momento y en la que el jurado se mostró unánime.

¿Quiénes fueron los expulsados de ‘MasterChef’ ayer, lunes 13 de abril?

Tras la elaboración de los platos, los tres delantales negros se reunieron frente a los miembros del jurado. Fue entonces cuando Pepe Rodríguez entonó su célebre frase. «El expulsado que no continúa en las cocinas de MasterChef es Nacho», comunicó. Ante ello, las expresiones de sorpresa se hicieron sonar en la cocina. Pues, sus compañeros no se lo esperaban. Pero, cuando todo parecía indicar que Soko y Gema habían sido las salvadas de la noche, los miembros del jurado volvieron a la carga.

«Y Soko», agregó Pepe Rodríguez. Unas palabras con las que el chef dejó a todos enmudecidos. Lejos de dejarlo aquí, como siempre, explicaron el motivo por el cual ambos aspirantes debían abandonar las cocinas de MasterChef. «Nacho y Soko, no habéis conseguido una tarta invertida. Gema, tú has hecho una tarta invertida. Mal hecha, pero era una tarta invertida. Gema, puedes subir a la galería», comentó el chef.

Como salvada, por los pelos, Gema quiso decir unas palabras. «Me salvó, pero bueno, yo he hecho mal el postre, pero he hecho lo que se ha pedido. Las pequeñas diferencias son las que escriben la diferencia», dijo. Nacho, visiblemente afectado por su marcha del programa, indicó que se iba a casa con el corazón lleno. «Me llevo personas. Técnica de cocina… No me ha dado tiempo a mucho», comentó. Por su parte, Soko tuvo una reacción diferente.

«Me da mucha pena irme tan pronto, quería enseñar mi cultura, mi comida y no he tenido la oportunidad. No me voy triste, que queda más y hay repesca», dijo a modo de despedida. De momento, los miembros del jurado no han hecho alusión a nada relacionado con una repesca, pero muy pronto descubriremos si algún expulsado regresa a las cocinas de MasterChef.