‘MasterChef 14’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 6 de abril?

La pasada noche del 6 de abril, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva emisión de MasterChef 14. El popular formato de cocina se ha convertido en uno de los más longevos y vistos de la parrilla televisiva española, pues ya suma más de una década de emisión a sus espaldas. Como ya se sabía, la ausencia de Samantha Vallejo-Nágera entre los miembros del jurado es evidente después de tantos años, pero la chef Marta Sanahuja ha conseguido incorporarse al equipo de manera arrolladora y profesional.

De esta manera, el programa comenzó y, con ello, les presentaron a los aspirantes los nuevos retos. Entre fogones, los participantes tuvieron que demostrar sus dotes para cocinar un bikini. Seguidamente, el picante adquirió una gran importancia en la segunda prueba, pues tenían que cocinar dos platos y un postre para 80 comensales. Todo ello sumado a la masterclass sobre ahumados de Jordi Cruz. Además, los concursantes contaron con la visita de Juanjo Bona y Masi Rodríguez, dos antiguos participantes del formato. Pero, entre una cosa y otra, llegó el momento de conocer el nombre del nuevo expulsado. Pues, en MasterChef 14, cualquier error puede provocar la expulsión.

¿Quién fue el expulsado de ‘MasterChef 14’ ayer, 6 de abril?

A pesar de dar lo mejor de ellos mismos con sus cocinados, los nominados en disputarse su permanencia en la prueba final fueron Carlota, Soko y Vicente. Los miembros del jurado hablaron con los delantales negros y les explicaron cuáles fueron sus debilidades en la prueba de expulsión, pero llegó el momento de conocer la verdad. De esta manera, Pepe Rodríguez anunció que el segundo expulsado de MasterChef 14 era Vicente.

Con Carlota y Soko, Pepe Rodríguez fue honesto. «Os habéis salvado por poco, hay que ponerse las pilas, hay que estudiar más, hay que acelerar en el proceso del aprendizaje», les informó. Pues, se libraron de la expulsión por muy poco. Soko, por su parte, se mostró muy triste con la salida de Vicente. «El sarcasmo, el arte que tiene… Todo es divino, me encanta. El hecho de que no se le haya podido conocer me da una pena…», dijo.

El segundo expulsado de la edición aceptó la decisión de los miembros del jurado con deportividad. «Estoy muy contento, me llevo a todos ellos, que son lo más. Me voy súper triste porque me voy con el síndrome del impostor, porque de repente no sé hacer nada, no sé hacer un huevo frito… Llevo toda la vida cocinando y de repente no sé hacer nada», confesó. «Voy a seguir peleando para abrir algo mío, algo íntimo; me gusta que la gente disfrute comiendo, así que a por todas y de aquí para arriba», agregó.

Al escucharle, Pepe Rodríguez intentó animarle. Pues, claramente, se notaba que Vicente quería continuar en el talent culinario. «Te tienes que sentir muy orgulloso, has superado a miles de candidatos», le recordó. Pero, aunque no le quitó razón, el expulsado expresó sus emociones. «Tengo una impotencia bastante heavy. Ha sido un sueño. Se lo recomiendo a cualquiera que le guste cocinar. El equipo es lo más, mis compañeros también y los jueces. No tengo una palabra negativa que decir sobre ellos. Me da mucha pena que se acabe ya», concluyó como despedida.