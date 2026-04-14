Un chat de Koldo García en el sumario de la trama PSOE revela gestiones con el guía turístico de Pedro Sánchez, el secretario de Estado para el Reto Demográfico, Francesc Boya, con el propósito de beneficiar al empresario Víctor de Aldama a través de una obra sufragada con dinero público.

En concreto, el ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos mantuvo una conversación con Aldama, investigado como comisionista de obras públicas del Gobierno de Pedro Sánchez en el caso Koldo, en la que le informó en abril de 2021 de una charla prevista con Boya.

«¿A qué hora mañana hablamos? Es para montar mi día. Por cierto, estoy en gestión pública para hablar con el secretario de Estado de Reto Demográfico para el tema del cuartel de Zamora», trasladó Koldo García a Víctor de Aldama, según una comunicación a través de WhatsApp interceptada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la que ha accedido OKDIARIO.

Koldo se equivoca y habla de «secretario de Estado de Reto Demográfico», cuando el cargo es «secretario general para el Reto Demográfico». Tras ello, el ex asesor de Ábalos mandó un segundo mensaje a Aldama, ex presidente del Zamora Club de Fútbol, donde le dijo: «Para tu información».

Mensaje de Koldo a Aldama sobre una charla con Francesc Boya.

Se da la circunstancia de que el Consejo de Ministros aprobó en enero de 2019 el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, con una inversión de 600 millones de euros en los siguientes siete años para la reforma y construcción de comisarías de Policía Nacional, cuarteles de la Guardia Civil y edificios singulares de la Secretaría de Estado de Seguridad.

En 2021, ese presupuesto se amplió con 396 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, aportados por el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para sufragar obras de mejora de la eficiencia energética de los inmuebles rehabilitados o de nueva construcción.

El Gobierno ha ido después haciendo propaganda de estas actuaciones en el marco de su compromiso para hacer frente al reto demográfico, es decir, a la despoblación, especialmente en zonas rurales.

En la provincia de Zamora, según datos oficiales del Ministerio del Interior, constan tres actuaciones de este tipo: la construcción ya finalizada de un nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Fuentesaúco por importe de 3,4 millones de euros; la realización de obras de categoría «aislamiento exterior, (fachadas y cubiertas), cambio de ventanas, iluminación interior y paneles solares» en el cuartel de Camarzana de Tera por 1.003.186,80 euros, y otras obras también destinadas a la mejora de la eficiencia energética en la localidad zamorana de Puebla de Sanabria por algo más de 3 millones de euros.

Estrecha relación

Tal y como ha publicado OKDIARIO, Francesc Boya tiene una estrecha relación con el matrimonio Pedro Sánchez-Begoña Gómez. Es conocida la afición del presidente del Gobierno y su esposa por la zona del Pirineo de la que Boya es originario. Como también lo es Juan Carlos Barrabés, antiguo socio de Gómez en la Complutense y, como ella, también procesado en el caso que instruye el juez Juan Carlos Peinado. Gómez se ha referido incluso a Boya como «gran amigo».

Nombrado secretario general para el Reto Demográfico en octubre de 2020, este cargo del Ministerio para la Transición Ecológica ha ejercido en distintas ocasiones de guía de Sánchez y su mujer durante sus retiros en el Pirineo. Uno de ellos tuvo lugar a finales del pasado marzo, cuando aprovecharon para disfrutar de una comida distendida y practicar deportes de montaña. OKDIARIO publicó las fotografías de los tres, en actitud relajada, compartiendo un fin de semana de desconexión.

Como secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya recibió el año pasado, una remuneración pública de 121.219,11 euros, según señala la información disponible en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (AGE). En su currículum oficial del ministerio, dice que ha realizado «estudios en Formación Profesional y en Ciencias Políticas».