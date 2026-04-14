Nueva derrota judicial del Gobierno español en Estados Unidos por los impagos a las renovables. Un juzgado de EEUU ha tumbado el recurso presentado por el Ejecutivo que pedía suspender la ejecución de la sentencia ya firme y que impidiera a uno de los fondos internacionales acreedores por los impagos a las renovables, Blasket Renewable Investments, enviar notificaciones judiciales (subpoenas) a entidades y organismos que mantienen relaciones con España para identificar bienes nacionales en EEUU y proceder a su embargo.

Este proceso concreto tiene que ver con el caso Watkins, que ha gestionado Blasket, y que ya tiene sentencia firme en Estados Unidos, que condena a pagar a España 93 millones de euros, incluidos los intereses de demora.

Con esta nueva derrota judicial, este fondo ya puede definitivamente enviar requerimientos (subpoenas) a organismos y entidades que tengan relaciones comerciales con España en Estados Unidos para pedirles que esos pagos o esos ingresos de la Administración española queden embargados.

El tribunal de EEUU concluye ahora que ha transcurrido un plazo razonable desde la condena sin que España haya procedido al pago ni haya aportado garantías, lo que habilita a los acreedores a iniciar medidas de embargo sobre activos del Estado español en territorio estadounidense. El juez autoriza además en la sentencia al fondo a registrar la sentencia en cualquier distrito de EEUU y ampliar la ejecución de los embargos a nivel nacional.

España argumentaba que no podía pagar esas sentencias porque la Comisión Europea las considera ayudas de Estado y están prohibidas, algo que el tribunal de Estados Unidos ha rechazado.

El fondo Blasket se suma a RREEF, propiedad del Deutsche Bank, que ya ha enviado esos requerimientos a empresas y organismos que tienen relación comercial con la Selección española y la Real Federación Española de Fútbol para identificar bienes españoles y embargarlos de cara al Mundial 2026, que se celebrará en parte en Estados Unidos.

En el caso del fondo del banco alemán, que tiene ya también sentencia favorable en EEUU para cobrar 74 millones de euros de España, se ha dirigido ya a Adidas, patrocinador de la Selección, y a, entre otros, los hoteles Hilton, donde se va a alojar el equipo español, y a Baylor School, donde la Selección va a entrenar durante la primera fase del Campeonato.

Estos dos casos son el principio de lo que le puede ocurrir a España si el Gobierno mantiene sus impagos a las renovables. En EEUU hay sentencias ya firmes que han condenado a España a pagar 688 millones a diferentes fondos internacionales que recurrieron a juzgados ordinarios de este país tras ganar el laudo arbitral correspondiente.

Además de en Estados Unidos, España acumula otras sentencias perdidas y amenazas de embargos en Reino Unido, Australia y Bélgica. La deuda total con los fondos supera los 2.000 millones de euros. Fuentes de estos fondos reiteran que están dispuestas a negociar una solución con el Gobierno español y frenar la batalla judicial.

El origen de este conflicto es de 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió aprobar unas primas a las inversiones en renovables del 25%. Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, y para reducir el abultado déficit que heredó de Zapatero, redujo unilateralmente las primas a las renovables al 7%.

Los fondos acudieron en masa a los tribunales de arbitraje, que les dieron la razón en la mayor parte de los casos. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió entonces no pagar esos laudos y pelear en los tribunales, con la ayuda de la Comisión Europea, que respaldó que no pagaran esos arbitrajes al ser ayudas de Estado.

Los fondos acreedores decidieron entonces acudir a los tribunales ordinarios de países como EEUU, Reino Unido o Australia, que están rechazando los argumentos de España y dando luz verde a los fondos para embargar bienes de España en esos países.