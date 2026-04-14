Cuatro nuevos destinos entre Los Pueblos Más Bonitos de España

La lista de Los Pueblos Más Bonitos de España vuelve a crecer y lo hace con cuatro incorporaciones que prometen conquistar tanto a viajeros como a amantes del turismo rural. Este exclusivo club, que cada año examina con lupa el patrimonio, la autenticidad y el encanto de pequeñas localidades, suma nuevos destinos que destacan por su historia, su arquitectura y su entorno privilegiado. Pero ¿qué tienen de especial estos pueblos para haber superado un proceso de selección tan exigente?

Los cuatro nuevos pueblos

España incorpora nuevos protagonistas a su mapa rural con la entrada en 2026 de cuatro municipios en la asociación Los Pueblos más Bonitos de España:

Alpuente (Valencia)

Oseira (Ourense)

Santa Gadea del Cid (Burgos)

Vilanova dos Infantes (Ourense)

Su inclusión responde a un exigente proceso de selección que actúa como sello de calidad.

Alpuente: el primer pueblo valenciano en la lista

La entrada de Alpuente es especialmente relevante: es el primer municipio de la Comunidad Valenciana que se incorpora a la red. Su atractivo combina historia y naturaleza:

Castillo de origen andalusí

Recinto amurallado y calles medievales

Yacimientos con huellas de dinosaurios

Entorno de montaña

Oseira: patrimonio histórico en plena naturaleza gallega

Oseira gira en torno al Monasterio de Santa María, uno de los conjuntos cistercienses más importantes de España. Este tipo de enclaves tienen un valor añadido:

Sobriedad arquitectónica

Relevancia histórica

Paisaje de montaña sereno

Espiritualidad

Belleza natural

Santa Gadea del Cid: vivir en un pueblo medieval

En Santa Gadea del Cid, el tiempo parece detenido. Su casco histórico está especialmente bien conservado, con:

Iglesia-fortaleza del siglo XIV

Viviendas blasonadas

Restos defensivos

Este municipio ofrece algo escaso a día de hoy: autenticidad real y ambiente en calma.

Vilanova dos Infantes: pequeña y con creciente atractivo

Vilanova dos Infantes representa la esencia de la Galicia más tradicional:

Torre medieval como símbolo del pueblo

Arquitectura de piedra

Fuerte identidad cultural

¿Por qué esta lista cambia el futuro de un pueblo?

Formar parte de Los Pueblos más Bonitos de España no es sólo un reconocimiento estético. Tiene impacto real:

Aumenta la visibilidad nacional e internacional

Incrementa el flujo turístico

Impulsa la economía local

Revaloriza el parque de vivienda

Actualmente, la red cuenta con 122 municipios y el acceso es muy limitado: sólo cuatro han superado la auditoría este año.