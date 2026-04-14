Colas en Decathlon desde hoy, 14 de abril, por el patinete eléctrico para uso diario con motor de 500 W y 25 km de autonomía
Desde primera hora de este mares 14 de abril, varias tiendas de Decathlon en España han abierto sus puertas con colas de clientes esperando para hacerse con uno de los productos más comentados del momento. El protagonista no es otro que un patinete eléctrico pensado para el día a día, que ha despertado un interés notable entre los que buscan una forma práctica de moverse por la ciudad sin gastar demasiado.
El modelo que ha generado todo este movimiento es el Segway Ninebot E2 V2, un patinete con motor de 500 W y una autonomía que alcanza los 25 kilómetros, cifras que encajan bien con trayectos cotidianos como ir al trabajo, a clase o hacer recados. Además, incluye detalles como suspensión delantera que ayudan a que el recorrido sea algo más cómodo, sobre todo en calles que no están en perfecto estado. No es un modelo pensado para largas distancias, pero sí para cubrir el día a día sin complicaciones.
Uno de los puntos clave que explica su éxito es su precio de 249,99 euros. En un mercado donde muchos patinetes con características similares suben bastante más, esta cifra ha llamado la atención de muchos compradores. Esa mezcla de potencia suficiente, autonomía razonable y coste ajustado ha sido el gancho perfecto para que desde primera hora haya gente esperando en las tiendas, con la idea de no quedarse sin él.
Decathlon arrasa con este patinete
Las primeras impresiones de los compradores destacan que es fácil de usar desde el primer momento y que responde bien para desplazamientos urbanos. También pesa el hecho de que detrás esté una marca reconocida, algo que da cierta tranquilidad a los que no quieren arriesgar con modelos menos conocidos. Este tipo de situaciones también refleja cómo ha cambiado la forma de comprar. Cada vez es más común ver colas por productos concretos cuando se percibe que hay buena relación entre lo que ofrecen y lo que cuestan. Además, muchos prefieren ir directamente a la tienda física para asegurarse de que hay stock, sobre todo cuando se trata de artículos que pueden agotarse rápido.
Más allá del revuelo, lo cierto es que el patinete eléctrico sigue ganando terreno en las ciudades. Cada vez más gente lo utiliza como alternativa al coche o incluso al transporte público para recorridos cortos. Es más económico a largo plazo, evita atascos y encaja con una forma de moverse más sostenible. Por eso, escenas como las de hoy en Decathlon no sorprenden tanto si se tiene en cuenta el contexto y el hecho de que el precio de este modelo sea tan ajustado.
Lo ocurrido este martes 14 de abril no es solo una cuestión de oferta o de un producto concreto. Es también una muestra de cómo están cambiando los hábitos de movilidad y de consumo. El tirón de este patinete eléctrico deja claro que la demanda sigue creciendo y que cuando aparece una opción que encaja en precio y prestaciones la respuesta del público no se hace esperar.
Temas:
- Decathlon