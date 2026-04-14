Suena a pesadilla pero es real: hallan a cientos de iguanas en un estado tan deplorable que los expertos temen lo peor

Tras un operativo que sacó a la luz un posible caso de tráfico ilegal de fauna silvestre, las autoridades hallaron un total de 192 iguanas en un autobús procedente de Coatzacoalcos con destino a Salina Cruz, en México. Los animales eran transportados en cajas de cartón y en condiciones de hacinamiento, lo que obligó a la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que activó un protocolo de rescate y evaluación de los ejemplares. Durante la inspección se contabilizaron 161 iguanas vivas que presentaban signos de estrés y comportamiento compatible con captura reciente, mientras que 31 ya habían fallecido.

En el operativo participaron distintas fuerzas de seguridad y protección ambiental, lo que permitió una actuación coordinada y el traslado seguro de los animales. Posteriormente, las autoridades procedieron a la liberación de las iguanas sobrevivientes en una zona de selva baja caducifolia, un entorno adecuado para su adaptación, mientras que los ejemplares fallecidos se manejaron bajo estrictos protocolos sanitarios para evitar riesgos ambientales.

Rescatan 192 iguanas verdes en México

El pasado 4 de abril, personal de la Base Naval, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, informó sobre el hallazgo de varios ejemplares de iguana verde amontonados dentro de 15 cajas de cartón, ubicadas en la cajuela de un autobús de pasajeros de la línea «Sur», estacionado en la terminal de segunda clase del municipio.

La unidad había salido de Coatzacoalcos, Veracruz, con destino a Salina Cruz, Oaxaca, y no se logró identificar a la persona responsable del traslado de los animales. Tras el aviso, personal técnico de la Profepa en Oaxaca acudió al lugar para verificar los hechos y realizar la evaluación correspondiente. En total se contabilizaron 192 iguanas, de las cuales 161 estaban con vida y 31 ya habían fallecido.

Durante la inspección, los ejemplares vivos mostraron comportamientos típicos de animales recién capturados, como agitación, movilidad constante y reacción defensiva ante el contacto humano, lo que indicó su procedencia directa del medio silvestre. Con el fin de garantizar su bienestar, se decidió su liberación en una zona de selva baja caducifolia, donde pueden alimentarse y refugiarse con normalidad.

El operativo se llevó a cabo con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Estatal. En cuanto a los ejemplares fallecidos, se procedió a su disposición final mediante enterramiento controlado, siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes para evitar cualquier riesgo ambiental o de salud pública.

«El tráfico ilegal de vida silvestre no solo es un delito, es una amenaza directa contra la biodiversidad y el equilibrio de nuestros ecosistemas. Cada ejemplar extraído ilegalmente de su hábitat representa una pérdida irreparable. Seguiremos trabajando para proteger la vida silvestre y para sancionar este delito. La biodiversidad en el estado de Oaxaca enfrenta diversas amenazas, entre ellas el tráfico ilegal de vida silvestre, actividad que incluye la captura, transporte y comercialización de ejemplares sin autorización», señaló Mariana Boy Tamborrell, procuradora Federal de Protección al Ambiente.

La Procuraduría Federal recuerda que la especie Iguana iguana se encuentra listada en NOM-059-SEMARNAT-2010; asimismo, se encuentra incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Iguana verde

La iguana verde es un reptil cuya distribución natural abarca desde el sur de México hasta gran parte de América Central y del Sur, incluyendo países como Brasil, Colombia, Venezuela y Paraguay. Se caracteriza por su color verde y su gran tamaño; los machos pueden superar el metro y medio de longitud, mientras que las hembras suelen ser algo más pequeñas.

La reproducción de la iguana verde es ovípara. Las hembras depositan entre 20 y 70 huevos en madrigueras excavadas en el suelo, donde se incuban durante tres meses. Las crías nacen completamente independientes y deben valerse por sí mismas desde el primer momento. En los últimos años, se ha convertido en una especie invasora que altera ecosistemas locales y compite con especies nativas en varias islas del Caribe.

«Los ejemplares jóvenes consumen frutos, hojas, flores y ocasionalmente algunos insectos, mientras que los adultos son casi completamente herbívoros. Dispersan semillas a través de sus heces, pero un estudio de 2015 en los bosques secos del desierto de la Tatacoa demostró que también pueden transportar las semillas adheridas al hocico», explica Sandra Patricia Galeano, investigadora adjunta del Centro Colecciones y Gestión de Especies del Instituto Humboldt en Colombia.

A pesar de su elevada capacidad reproductiva, en 1977 la especie fue incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), debido al riesgo de sobreexplotación. Esta categoría no implica que esté en peligro de extinción inmediato, pero sí establece un control estricto de su comercio internacional para evitar que llegue a esa situación. Gracias a estas medidas de protección, la iguana verde se mantiene actualmente clasificada como especie de “Preocupación Menor” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)