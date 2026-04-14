Los expertos coinciden: la AEMET pide precaución en Canarias por un fenómeno que viene a reventar la primavera

La AEMET pide precaución en Canarias ante la llegada de un fenómeno que viene a reventar la primavera, los expertos coinciden con lo que podría pasar en breve. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que van llegando a toda velocidad y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará muy de cerca. Estas jornadas que hasta el momento no esperaríamos tener en mente, acabarán siendo las que nos afectarán de lleno. Es hora de conocer en primera persona lo que pasará en esta parte de España.

Coinciden los expertos ante lo que puede pasar en breve, será el momento de empezar a pensar en una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de ciclo que puede convertirse en unos días en los que realmente cada elemento cuenta. Estamos viviendo una primavera para la que quizás no estamos preparados en gran parte del país, pero también en unas islas Canarias que llegan con algunos detalles que deberemos conocer. Los expertos coinciden y no dudan en darnos algunos datos esenciales que deberemos conocer.

Coinciden los expertos en lo que llega a partir de este día

La previsión del tiempo se adelanta a todo y puede acabar siendo lo que nos sumergirá de lleno en unos cambios que pueden convertirse en un problema para todos. Lo que podría pasar a partir de ahora es un giro radical que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días.

Estaremos pendientes de un cielo que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada, en unas jornadas en las que cada elemento cuenta, tocará ver qué es lo que nos estará esperando en una comunidad autónoma en la que todo es posible.

Estamos acostumbrados a ver calor en un punto del país en el que las altas temperaturas atraen a millones de personas. Pero cuidado porque lo que podría pasar en breve, es algo que nos invitará a tomar ciertas precauciones. Tanto si vivimos allí como si no, tocará saber qué es lo que puede pasar en breve.

Las Canarias se convierten en el foco de atención de una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo. Un cambio de tendencia que nos hará pensar en una peculiaridad que nos afecta en una primavera que llega con importantes cambios en esta zona del país.

Pide la AEMET precaución en Canarias por un fenómeno que llega esta primavera

Esta primavera parece que está siendo un poco diferente de las anteriores, en especial, cuando estamos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los grandes protagonistas de unas jornadas para las que quizás no estamos del todo preparados.

Los expertos de la AEMET no dudan en advertirnos que: «En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos por la mañana tendiendo a poco nuboso por la tarde. En el resto de las islas, poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en el resto de las zonas, más acusado en cumbres. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas».

Las alertas estarán activadas ante un tiempo que será el gran protagonista con la llegada de un viento que golpeará con fuerza esta primavera: «Probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, sin descartarlas en Lanzarote».

Para el resto de España la situación va cambiando por momentos: «Se prevé una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados excepto en el norte y oeste peninsular, así como en el archipiélago balear, así, únicamente en Galicia y área cantábrica el acercamiento de un frente hará que se mantenga la nubosidad, siendo probable que se den algunas precipitaciones débiles. En Canarias cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto.

Probables brumas y nieblas matinales en regiones del cuadrante noroeste peninsular. Temperaturas en ascenso generalizado en la Península y Baleares. Pocos cambios o ligeros aumentos en Canarias. Soplará fuerte con posibles rachas muy fuertes en alisio en Canarias y la tramontana en Ampurdán y norte de Baleares. Cierzo moderado en el Ebro, poniente en el Estrecho y viento del suroeste en los litorales de Galicia. En el resto viento flojo en general predominando la componente oeste». Por lo que tocará estar pendientes de un tiempo que cambiará para todos de forma ejemplar. Una novedad importante que puede ser la que nos marcará de cerca.