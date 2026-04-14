Lo que llega a Madrid no se lo esperaba nadie: la AEMET activa las alarmas y confirma un giro «rápido y generalizado»

La AEMET activa las alarmas y confirma un giro rápido y generalizado que llega a Madrid y que nadie se esperaba. Será el momento de empezar a pensar en algunos cambios de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, con ciertas novedades que, sin duda alguna, serán las que nos afectarán de una forma muy intensa. Lo que puede pasar en Madrid activa las alarmas y puede incluso hacer que cambiemos de planes.

Es hora de saber qué dice la AEMET que activa las alarmas de una forma que se confirma la peor de las previsiones posibles o la mejor. Después de estas jornadas en las que nos hemos enfrentado a un giro radical en el tiempo. Si la Semana Santa nos regaló temperaturas por encima de lo habitual y terrazas llenas de gente, lo que nos espera a partir de ahora es algo que costará de creer. Estaremos pendientes de un cambio que puede afectarnos de lleno, después de esta pausa con el buen tiempo anterior, lo que llega a Madrid nadie lo esperaba.

No se esperaba nadie lo que llega a Madrid

El tiempo en el corazón de España estará determinado por algunos detalles que, sin duda alguna, nos interesan. Millones de personas esperan ese buen tiempo que hace que las actividades al aire libre se acaben multiplicando y sean las responsables de un giro radical que puede acabar siendo esencial.

Es momento de poner en práctica algunas situaciones que podrían acabar generando más de una sorpresa, la AEMET no duda en activar estas alarmas que podrían confirmar un giro rápido y generalizado en el tiempo. Madrid es una de las partes del país en las que podremos empezar a ver llegar una novedad destacada en estas jornadas en las que cada elemento cuenta.

Hemos visto llegar unas temperaturas por encima de lo normal que se desplomaban de forma inmediata y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con una novedad importante que puede acabar siendo lo que nos dará una previsión del tiempo que puede ser clara.

Nadie esperaba lo que llega a Madrid, un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos hará incluso cambiar de planes de cara a un fin de semana que será radicalmente diferente al anterior.

La AEMET activa las alarmas y confirma un giro rápido y generalizado

Se confirma un giro rápido y generalizado, la AEMET ha activado todas las alarmas de tal manera que deberemos estar preparados para vivir, de nuevo una situación que nadie esperaría. Tenemos que estar preparados para unos cambios que pueden afectarnos de lleno, en breve.

Los expertos de la AEMET explican en esta previsión del tiempo: «Poco nuboso con nubosidad baja matinal en la Sierra que podría ir acompañada de alguna niebla dispersa en zonas altas, e intervalos de nubes de evolución durante las horas centrales en toda la Comunidad. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en zonas altas de la Sierra en la primera parte del día. Temperaturas mínimas en ascenso en la Sierra, menos acusado o sin cambios en el resto; máximas en ascenso generalizado, incluso localmente notable en la parte central de la Comunidad. No se descarta alguna helada débil y dispersa en cumbres. Viento flojo de componente oeste que girará a norte en la segunda parte del día, acompañado de alguna racha fuerte en zonas altas de la Sierra». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas en ascenso localmente notable en la parte central de la Comunidad».

Para el resto de España la situación es similar: «Tendencia a la estabilización en la Península y Baleares con las altas presiones ganando terreno desde el oeste. Así se prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados en toda la Península excepto en el norte, oeste y noroeste, así como en Baleares en la primera mitad del día, y algunas nubes de evolución por la tarde y algunas nubes altas por el oeste. Se prevén precipitaciones débiles en Galicia y área cantábrica, pudiendo afectar también de forma aislada al norte del Sistema Central, la Ibérica y Pirineos, donde serían en forma de nieve a partir de 1100/1300 metros. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con posibles precipitaciones débiles, poco nuboso en el resto.

Posibles bancos de niebla matinales dispersos en montañas de la mitad norte peninsular. También pueden darse en zonas bajas del noroeste de Galicia Las temperaturas máximas ascenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, pudiendo hacerlo de forma notable en interiores la mitad oeste. Pocos cambios en Canarias. Mínimas en ascenso en la mitad occidental peninsular, especialmente en el noroeste, con descensos en el extremo nordeste y en general con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte que también podrían afectar a las del sureste y a puntos de la meseta Norte».