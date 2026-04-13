Cielos nubosos dominarán hoy en toda la provincia, con probables lluvias y chubascos, especialmente en el tercio norte. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos y el viento será flojo a moderado del noroeste, tendiendo a quedar variable al final. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes amenazantes y chubascos por la tarde

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, con una ligera bruma que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se hace más palpable, especialmente en la tarde y noche, cuando las nubes se agrupan como un coro de voces que anticipan el agua. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados, pero la sensación térmica podría ser un poco más fresca, lo que hará que el ambiente se sienta algo cargado, especialmente con la humedad alcanzando niveles altos.

Ya por la tarde, el viento del norte soplará suavemente, a unos 15 km/h, aunque sin llegar a ser molesto. La luz del día se irá desvaneciendo lentamente, con el sol despidiéndose a las 20:51, dejando tras de sí un cielo que promete un espectáculo de sombras y luces. Así que, si planeas salir, no olvides el paraguas, ya que la tarde podría traernos sorpresas en forma de chubascos.

Nubes grises y lluvia persistente en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura apenas alcanza los 9 grados y la lluvia se hace presente con una probabilidad del 100%. A medida que avanza el día, el viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, mientras el cielo se mantendrá cubierto.

La tarde traerá consigo un ligero descenso en la temperatura, con máximas que no superarán los 16 grados. La probabilidad de lluvia se mantiene alta, alcanzando el 90%, lo que sugiere un final de jornada húmedo y fresco. Con una sensación térmica que podría bajar hasta los 5 grados, es recomendable no olvidar el paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Guecho: ambiente húmedo y lluvioso hoy

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100%, lo que sugiere que la jornada estará marcada por la humedad y un ambiente pesado. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 15°C por la tarde, aunque la sensación térmica podría sentirse más fresca, especialmente en las primeras horas. El viento soplará del norte a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 5 km/h, lo que no representa un gran inconveniente.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente en la tarde-noche con un 90%. El cielo seguirá cubierto y aunque la temperatura máxima se alcanzará en las horas centrales, la sensación térmica podría no reflejarlo del todo. Con el sol saliendo a las 07:33 y poniéndose a las 20:52, Guecho disfrutará de más de 13 horas de luz, pero será recomendable llevar paraguas y abrigarse bien ante la inminente lluvia.

Santurce: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 15 grados. A lo largo del día, se espera la posibilidad de algunas lluvias, especialmente en la tarde-noche, acompañadas de un viento leve que podría refrescar el ambiente.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo, ya que el ambiente permitirá realizar actividades al aire libre sin mayores inconvenientes. Aprovecha para salir y disfrutar de la jornada, que promete ser amena a pesar de las nubes.

Cielo cubierto y lluvia persistente en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la madrugada y la mañana, donde las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados. A medida que avance el día, la lluvia persistirá, aunque las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados por la tarde, lo que podría ofrecer un leve respiro.

A medida que caiga la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, así que es recomendable llevar un paraguas y vestirse con ropa adecuada para el fresco. Aunque el sol no asome, el ambiente puede ser acogedor si se elige bien la vestimenta.