Cielo con intervalos nubosos por la mañana, que dará paso a una tarde mayormente despejada en toda la provincia. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas ascenderán, especialmente en la depresión del Ebro. Se espera un viento moderado del noroeste, con rachas fuertes en el Valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y viento fuerte por la tarde

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados, ofreciendo un respiro fresco por la mañana, mientras que la sensación térmica alcanzará un máximo de 17 grados. A medida que el sol se asome a las 07:27, el ambiente se sentirá algo cargado, con una humedad que puede hacer que el día se sienta más pesado de lo habitual.

Ya por la tarde, el viento se hará notar, soplando con fuerza a 40 km/h y alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h, lo que podría añadir un toque de frescura al ambiente. La luz del día se extenderá hasta las 20:41, brindando horas suficientes para disfrutar de un paseo al aire libre. Sin embargo, es recomendable abrigarse un poco, ya que la sensación térmica podría descender a 3 grados por la noche. En resumen, un día que invita a salir, pero con precaución ante el viento.

Calatayud: aire fresco y cielo cubierto

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad que anticipa un tiempo cambiante. A medida que el sol asoma, el cielo se presenta cubierto y el viento comienza a soplar con fuerza, creando un ambiente que invita a estar alerta.

Por la mañana, las temperaturas rondarán los 3 grados, mientras que la tarde no ofrecerá un respiro, alcanzando hasta 15 grados. Aunque la probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas, se espera un ligero aumento hacia la tarde-noche, con rachas de viento que podrían superar los 40 km/h. Con una humedad que puede llegar al 90%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día inusual.

Tarazona: cielo nuboso y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta con un cielo algo nuboso, especialmente por la tarde y con temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 13 grados. Aunque hay posibilidades de lluvia, estas son leves y el viento soplará de manera moderada, sin causar molestias significativas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por la ciudad, aprovechando el ambiente relajado que ofrece. Las actividades diarias se pueden llevar a cabo con normalidad, así que no dudes en salir y disfrutar de lo que Tarazona tiene para ofrecer.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET