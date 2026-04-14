El abogado de Plus Ultra al que registraron la casa recurre porque el caso lleva 5 meses en secreto sin motivo

Santiago Fernández Lena, uno de los abogados investigados en el caso Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales a través de pagos de la aerolínea venezolana tras recibir el dinero del rescate del Gobierno, ha recurrido el secreto de sumario de la investigación judicial. Según un escrito al que ha tenido acceso en primicia este periódico, la defensa de Fernández Lena se opone al auto judicial que acordó la cuarta prórroga consecutiva del secreto de las actuaciones del caso Plus Ultra.

«El secreto lleva en vigor desde el 28 de noviembre de 2025, acumulando ya cinco meses ininterrumpidos, lo que a juicio de la defensa lo convierte en una restricción estructural del proceso, no en la medida temporal y excepcional que exige el artículo la Ley de Enjuiciamiento Criminal», explica su defensa ejercida por el letrado Carlos Bautista.

El abogado de Santiago Fernández Lena expone cinco motivos para recurrir el secreto de sumario. El primero es que, a su juicio, vulnera la ley puesto que la duración acumulada del secreto exige una justificación cada vez más intensa. La defensa argumenta que «el transcurso del tiempo no consolida el secreto, sino que, paradójicamente, eleva las exigencias de su justificación». Además, el juzgado que dictó la prórroga llevaba apenas veintidós días conociendo del asunto, lo que «debilita estructuralmente la motivación del auto».

El letrado argumenta como segundo motivo que va en contra de la Constitución Española porque hay un déficit de motivación. La enumeración de riesgos «resulta completamente intercambiable con la que podría figurar en el auto inicial de noviembre de 2025 o en cualquiera de las tres prórrogas anteriores.» El vicio más grave es «la total ausencia de referencia a las diligencias de investigación específicas que estarían pendientes de práctica».

También expone que se vulnera la Carta Magna en cuanto al derecho a la defensa como tercer motivo. Explica que la promesa de que el derecho de defensa podrá ejercerse cuando se alce el secreto «se convierte en una ficción» si el secreto se mantiene indefinidamente, pues «las posibilidades de impugnar diligencias practicadas hace meses» o «de influir en el curso de una investigación avanzada son cualitativamente inferiores a las que existirían si el acceso se hubiera producido en el momento oportuno.»

El cuarto motivo que exponen es que consideran que se está incumpliendo el canon de motivación reforzada. Aseguran que el auto confunde la legitimidad abstracta del secreto con su justificación concreta. La cita de jurisprudencia favorable no equivale a motivación fáctica y «no puede sustituirla», matizan.

La defensa de Santiago Fernández Lena explica con quinto motivo que existe una falta de concreción de las diligencias pendientes por parte del juez. «Sin identificar las diligencias concretas, ni el tribunal revisor ni la defensa pueden controlar la medida», exponen en el escrito.

Asimismo, recalcan que la defensa no puede argumentar contra la necesidad del secreto «respecto de diligencias que no conoce», no puede proponer alternativas menos restrictivas «respecto de actuaciones que no le han sido identificadas», y no puede señalar cuáles ya han sido consumadas.

El imputado en Plus Ultra escoge abogado

El imputado en Plus Ultra que desveló OKDIARIO ya se ha personado en la causa con su abogado. Este letrado, que trabajó en los servicios jurídicos de la compañía aérea, ha escogido al ex fiscal Carlos Bautista, que ahora trabaja para el despacho Chabaneix Abogados.

Bautista conoce la Audiencia Nacional, tribunal donde se instruye el Caso Plus Ultra, puesto que trabajó allí como representante del Ministerio Público. Participó en el juicio del 11-M e intervino en casos como el Faisán. Tiene una amplia y reputada trayectoria en el mundo jurídico.