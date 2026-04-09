El gesto delator de ‘Julito’ Martínez: asiente cuando le preguntan si los pagos de Plus Ultra llegaron a Zapatero

Julito Martínez fue este jueves al Senado a no decir nada. Y lo consiguió casi hasta el final. Compareció ante la comisión de investigación del Senado dispuesto a escudarse en el silencio, pero un senador del PP, el popular Eloy Suárez Lamata le formuló la pregunta que nadie del Gobierno quería que se hiciera: ¿los pagos que Plus Ultra realizaba a Análisis Relevante acababan en Zapatero y su familia? Martínez no articuló palabra. Pero asintió.

Un gesto. Solo un gesto. Pero ante una comisión del Senado, con cámaras delante y senadores como testigos, ese movimiento de cabeza tiene un peso que ninguna declaración posterior podrá deshacer.

El propio Zapatero ya había intentado vacunarse con antelación, reconociendo que cobraba de Análisis Relevante por la elaboración de unos informes… que en muchas ocasiones ni siquiera redactaba él. Informes a 7.500 euros el folio, algunos de ellos presuntamente «orales». Una ficción contable muy burda que resulta difícil de sostener.

Martínez desperdició la oportunidad de aclarar ese grotesco esquema de facturación. Tampoco aprovechó para negar que Análisis Relevante era, en realidad, una tapadera para remunerar a Zapatero —y a él mismo— por haber logrado el rescate de la aerolínea venezolana.

«No lo negó porque no puede negarlo: la información en poder de la UDEF acredita que ambos cobraban de Plus Ultra por dos servicios muy concretos: retrasar la deuda de la aerolínea con PDVSA y negociar el rescate público», dicen fuentes del PP.

Ese rescate se aprobó el 9 de marzo de 2021. Antes, Zapatero se había personado en el Ministerio para exigir que saliera adelante. Pedro Saura reconoció ante José Luis Ábalos las presiones que el ex presidente ejerció en ese sentido. No era un lobista cualquiera. Era el ex presidente del Gobierno operando en favor de una compañía venezolana con dinero público español.