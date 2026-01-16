Harry Styles confirma la fecha de estreno de ‘Kiss All The Time. Disco, Ocassionally’, su nuevo álbum

Ha sido una espera bastante larga, pero, por fin, podemos decir que el regreso de Harry Styles ya tiene fecha confirmada. El cantante, de origen británico, se ha convertido en uno de los artistas más sonados y queridos de los últimos años. Y es que, no solo ha conquistado a todos con su música y sus versos, también lo ha hecho con su carisma y humildad. Tras recorrerse el mundo con su última gira mundial, Love On Tour, la cual duró casi dos años, el joven comunicó que se tomaría un descanso bastante largo. Un tiempo de desconexión muy necesario y merecido que le ha llevado a reconectar con su vida alejada de los escenarios.

Sin embargo, el mundo ya lo echaba de menos. El último proyecto discográfico de Harry Styles vio la luz el pasado mayo del 2022. Desde entonces, los fans del británico no han vivido ningún lanzamiento musical. Pues, el joven, de 31 años, se encontraba de gira por el mundo hasta el 2023. Tras ello, poco se supo del intérprete de As it Was. Un largo período de espera que ha demostrado la gran paciencia y dedicación que tiene el fandom de Styles. Por ello, muy consciente, el cantante ha comunicado que ahora sí, este 2026, vuelve pisando fuerte.

Harry Styles presenta ‘Kiss All The Time. Disco, Ocassionally’

El pasado jueves, 15 de enero, Harry Styles reactivó sus redes sociales para comunicar la gran noticia. Su nuevo disco verá la luz, muy pronto, y llegará de la mano de un nuevo tour mundial. Y es que, el británico quiere recompensar a su público por haberle esperado todo este tiempo. De esta manera, ha presentado Kiss All The Time. Disco, Ocassionally.

El disco saldrá a la venta de manera oficial el próximo 6 de marzo. Por lo tanto, en tan solo un mes y medio podremos escuchar los nuevos temas del cantante. Un disco que, por lo que se ha comunicado, llegará de la mano de 12 temas inéditos y cuya preventa ya está disponible. Una nueva era musical que, por lo que parece, Styles ha querido dedicar a sus fans.

El lema We belong Together ha quedado bautizado de manera oficial y ha sido una de las pistas que el artista ha ido presentando durante las últimas semanas. Unas palabras que llegaron con un bonito vídeo recopilatorio de su último concierto del 2023, donde reflejó la gran dedicación y amor que sus fans le han dedicado siempre.

¿Cuándo comienza el nuevo tour de Harry Styles?

Hasta la fecha, no hay nada confirmado. Algunos medios han comunicado que Styles estaría cerrando fechas y estadios para dar forma a su nueva gira mundial, la cual tendrá lugar este 2026. Durante lo últimos días, varias ciudades del mundo, Madrid entre ellas, han aparecido con carteles que anuncian el lema de We belong Together.

Ante ello, puede decirse que se prevé que el primer single de la nueva era musical del británico se llame así. Un tema muy esperado que puede salir en cualquier momento, pues al cantante le encanta jugar con lo inesperado. Así pues, se baraja que las ciudades en las que han aparecido estos carteles sean algunas de las confirmadas para este nuevo tour. Sea cuando sea, lo que sí podría decirse es que Harry Styles ha vuelto cuando el mundo más lo necesitaba.