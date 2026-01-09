Los comerciantes de Mallorca lamentan que los turistas cada vez compren menos en sus locales

Los comerciantes de Mallorca lamentan que los turistas cada vez compren menos en sus pequeños locales, aunque el gasto global de éstos haya aumentado hasta el 5%, según el Análisis de Coyuntura de las Islas Baleares del cuarto trimestre de 2025.

No obstante, desde la perspectiva del comercio minorista de proximidad, la patronal del pequeño comercio AFEDECO considera necesario realizar una lectura sectorial y distributiva más precisa de los datos, ya que el crecimiento global del gasto turístico no se está trasladando de forma homogénea al conjunto del tejido comercial urbano, especialmente al comercio tradicional ubicado en los centros de las ciudades.

«Las cifras macroeconómicas del turismo son positivas, pero no reflejan la realidad diaria de muchos pequeños comercios, que no están percibiendo un impacto directo de ese crecimiento», ha afirmado la presidenta de AFEDECO, Joana Manresa.

El análisis evidencia, según Manresa, que el incremento se concentra principalmente en alojamiento, transporte y restauración, sectores directamente vinculados al consumo turístico estructural. Por el contrario, el comercio de proximidad no registra un aumento equivalente de las ventas ni una mejora apreciable de los márgenes comerciales.

Asimismo, AFEDECO constata un cambio en los patrones de consumo del visitante. El aumento del gasto medio diario responde, en gran medida, al encarecimiento de los servicios básicos, mientras que la reducción de la estancia media limita el gasto discrecional destinado a compras en establecimientos locales.

«El turista gasta más por día, pero permanece menos tiempo y destina una parte cada vez menor de su presupuesto a compras en el comercio local», ha explicado Manresa.

Costes y pérdida de viabilidad económica

A esta situación se suma el incremento sostenido de los costes que soporta el comercio minorista (alquileres, suministros y costes laborales) sin que exista una compensación proporcional en términos de facturación. Esta combinación está generando una presión creciente sobre la viabilidad económica de numerosos negocios.

Desde una perspectiva económica, AFEDECO advierte del riesgo de consolidar un modelo con cifras récord de facturación turística que no ejerce un efecto tractor suficiente sobre el comercio urbano. Esta situación ayuda a explicar el cierre continuado de pequeños comercios, incluidos establecimientos históricos y emblemáticos, especialmente en los centros urbanos.

«No estamos ante cierres puntuales, sino ante un problema estructural que afecta a la diversidad comercial y a la identidad de nuestras ciudades», ha advertido Manresa.

La patronal subraya que estos cierres responden a factores estructurales como la concentración sectorial del gasto turístico, la presión inmobiliaria, la pérdida de función comercial de determinadas áreas urbanas y las dificultades de relevo generacional.

Ante este escenario, la entidad considera imprescindible avanzar hacia una estrategia integrada que conecte de forma efectiva turismo, ciudad y comercio, con el objetivo de que el crecimiento turístico tenga un impacto real y medible sobre el comercio de proximidad y el producto local.

«La defensa del comercio local debe abordarse como una cuestión económica y estratégica, no solo comercial. Es clave para el empleo, la cohesión urbana y la sostenibilidad de las ciudades y municipios de Baleares», ha concluido Joana Manresa.