El pasado mes de abril, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo protagonizaron uno de los encuentros más tensos y esperados desde que el caso Daniel Sancho sacudió a la opinión pública. Tras meses de declaraciones cruzadas, filtraciones y una batalla judicial desarrollada en paralelo al proceso que afronta su hijo en Tailandia, ambos se vieron las caras en los juzgados de Alcobendas. El motivo: la denuncia presentada por la madre de Daniel contra el actor por unos presuntos insultos y comentarios vejatorios contenidos en varias conversaciones privadas de WhatsApp. Ahora, OKDIARIO ha sacado a la luz en exclusiva las imágenes de aquel juicio, una vista marcada por la tensión, la emoción contenida y varios momentos de enorme dureza entre dos personas que, pese a compartir uno de los capítulos más difíciles de sus vidas, mantienen una relación completamente rota.

Durante su declaración, Rodolfo Sancho se mostró firme en todo momento. El actor defendió con contundencia que nunca tuvo intención de humillar ni menospreciar a la madre de su hijo y negó categóricamente haber empleado algunas de las expresiones que se le atribuían. Sin embargo, más allá de la batalla jurídica, hubo un aspecto que dejó entrever el profundo desgaste personal que arrastra desde que estalló esta polémica: el impacto que, según él, las acusaciones han tenido en su reputación y en su carrera profesional.

Visiblemente afectado por la situación, el protagonista de Isabel denunció durante la vista que determinados comentarios difundidos en medios de comunicación habían contribuido a consolidar una imagen pública que considera profundamente injusta. De hecho, llegó a mencionar expresamente a varios comunicadores y programas de televisión.

«He tenido que aguantar que el señor Nacho Abad, en un programa, mirando a cámara y dirigiéndose a mí personalmente, dijera: ‘De verdad, Rodolfo, pirada, de verdad’», manifestó ante la jueza. Unas palabras que, según sostuvo, le causaron un importante perjuicio mediático. «Pues no. No es verdad. Jamás he escrito ni dicho esa palabra», añadió con evidente indignación.

Pero fue en uno de los momentos más reveladores de su intervención cuando Rodolfo Sancho dejó entrever hasta qué punto considera que esta causa ha afectado a su imagen pública. Tras insistir en que él nunca filtró las conversaciones privadas y en que existe una estrategia deliberada para perjudicarle, el actor recurrió a un ejemplo internacional para ilustrar su situación.

«De verdad, yo soy actor. Vivo de mi imagen y esto está dañando seriamente mi carrera. Vamos, se me tilda de maltratador», lamentó. Y entonces lanzó una comparación que no pasó desapercibida en la sala: «Hoy conocemos esos ejemplos en Hollywood, como Kevin Spacey, que luego ganó el juicio y ya no ha vuelto a trabajar».

Con esta referencia, Sancho quiso trasladar la idea de que una absolución judicial no siempre implica una recuperación de la reputación pública. Cabe recordar que el intérprete estadounidense fue absuelto en los principales procedimientos penales y civiles que afrontó por presuntas agresiones sexuales, aunque su carrera quedó gravemente afectada tras años de acusaciones y exposición mediática.

Convencido de que detrás de la denuncia existe una estrategia planificada, Rodolfo fue aún más lejos durante su declaración: «Y sinceramente, esto es un plan urdido, urdido. Y tengo la prueba de ello porque en el audio se amenaza con hacer exactamente lo que está haciendo», afirmó ante la magistrada.

Unas palabras que reflejan el clima de máxima tensión que se vivió durante una vista judicial marcada no solo por el enfrentamiento entre dos exparejas, sino también por el enorme desgaste emocional acumulado desde la detención de Daniel Sancho en agosto de 2023. Mientras su hijo continúa cumpliendo condena en una prisión tailandesa, la batalla entre sus padres sigue escribiendo nuevos capítulos en los tribunales españoles.