Rodolfo Sancho tumba las acusaciones de clasismo de Silvia Bronchalo en el juicio: «¡Pero si mi padre caminaba descalzo en Lavapiés!»

En febrero de 2024, Silvia Bronchalo denunció a su ex pareja, Rodolfo Sancho, por un presunto delito de vejaciones y maltrato. Según sostenía la denuncia, el actor se había referido a la madre de su hijo como «pirada», «bipolar» e «incapaz» a través de unos mensajes de WhatsApp que presuntamente habrían sido enviados en medio de la gestión de la defensa de su único hijo en común— encarcelado actualmente en Tailandia por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta—. En un principio, la causa fue archivada, pero Silvia recurrió y la Audiencia Provincial volvió a abrirla parcialmente en abril de 2025, siendo reconducida de un maltrato a un delito leve de vejaciones. Después de un largo proceso, el pasado 16 de abril tuvo lugar el juicio definitivo y COOL ha tenido acceso en exclusiva al vídeo del cara a cara entre la ex pareja en los juzgados de la provincia madrileña de Alcobendas.

Entre otros muchos asuntos, durante su declaración ante la jueza, el intérprete de El Ministerio del Tiempo se defendió de las acusaciones vertidas por Silvia Bronchalo que aseguraban que le había llamado «pirada de pueblo llano» mientras se encontraban en Tailandia buscando un nuevo abogado para su hijo, Daniel Sancho. Una gestión que, según relató ella misma, el actor consideraba que no sería capaz de desarrollar debido a sus orígenes, por los cuales no sabe hablar inglés. Ante esta incriminación, Rodolfo ha negado tajantemente esas palabras, sosteniendo que jamás utilizaría este tipo de términos, principalmente por la historia de su propia familia y las dificultades que atravesaron algunos de sus antepasados tras la Guerra Civil española.

«Claramente le mintió al policía cuando puso la denuncia […] A día de hoy, y teniendo acceso al archivo de la causa, han seguido insistiendo en que yo dije lo de ‘pirada de pueblo llano’. Que, por cierto, ya lo he comentado con vosotros. O sea, que se me acuse a mí de decir pueblo llano, que mi padre caminaba descalzo después de la guerra civil por Lavapiés… Me hace cuando menos gracia», expresó durante su intervención ante la magistrada.

«Los de pueblo llano no tenéis un inglés…»

Mientras Rodolfo se defendía, Silvia Bronchalo se encontraba al otro lado del biombo, guardando silencio y dando la espalda al lugar en el que se encontraba sentada su ex pareja. No obstante, durante la vista previa al juicio, ella misma relató, con lágrimas en los ojos, cómo ocurrió el episodio en el que supuestamente la insultó por sus orígenes humildes.

«Tuvimos una conversación para buscar otro abogado para nuestro hijo, porque él consideraba que tenía que ser mejor. Entonces yo le dije que, por favor, me avisara cuando llegara a Tailandia porque yo me tenía que trasladar de Samui a Bangkok. Y fue entonces cuando me dijo: ‘¿Para qué vas a estar, si no sabes inglés?’. Le respondí que para eso existían los intérpretes y que, además, los tailandeses hablaban muy mal el inglés. […] Y me dijo: ‘Bueno, yo es que llevo un abogado que habla perfecto inglés’, los que sois de pueblo llano no tenéis un inglés…’», contaba, añadiendo que, finalmente, no se le permitió estar en ese encuentro.