El pasado 16 de abril, Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho volvieron a verse las caras en los juzgados de Alcobendas en uno de los encuentros más tensos que han protagonizado desde la detención de su hijo, Daniel Sancho, en Tailandia. La cita judicial tenía como origen la denuncia presentada por la madre del chef contra el actor por unos presuntos insultos y comentarios vejatorios incluidos en varias conversaciones privadas de WhatsApp.

Sin embargo, durante la vista oral salieron a relucir episodios hasta ahora desconocidos de la gestión del caso de su hijo que evidencian el profundo deterioro de la relación entre ambos. COOL ha tenido acceso en exclusiva al contenido de la declaración de Silvia Bronchalo, que aprovechó su intervención para exponer algunas de las tensiones que se produjeron entre ella y Rodolfo Sancho desde el inicio del proceso judicial que mantiene a Daniel encarcelado en Tailandia. Un relato que va mucho más allá de los mensajes que dieron origen a la denuncia y que arroja luz sobre los desacuerdos surgidos en torno a la estrategia de defensa del joven.

La vida de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo cambió para siempre en agosto de 2023, cuando Daniel fue detenido en la isla de Koh Phangan acusado del asesinato y posterior descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Desde ese momento, ambos padres se volcaron en intentar ayudar a su hijo, aunque lo hicieron siguiendo caminos muy distintos.

Según ha defendido Bronchalo en distintas ocasiones, fue Rodolfo Sancho quien asumió desde el primer momento el control de la estrategia jurídica tras hablar directamente con Daniel. El actor se convirtió en la cara visible de la defensa y en el principal interlocutor con el despacho de abogados encabezado por Marcos García Montes, encargado de representar al joven durante el procedimiento en Tailandia.

Sin embargo, Silvia siempre ha sostenido que también quiso implicarse activamente en la defensa de su hijo y participar en las decisiones que afectaban a su futuro judicial. Una implicación que, según dio a entender durante el juicio, no siempre fue bien recibida.

El dinero que le pidió Rodolfo Sancho

Durante su declaración, Bronchalo quiso reivindicar su papel como madre y denunciar algunas situaciones que, según su versión, vivió durante aquellos primeros meses marcados por el impacto mediático y judicial del caso. «Me dijo que los traumas de mi hijo eran culpa mía», aseguró la madre de Daniel ante la magistrada, refiriéndose a una de las conversaciones mantenidas con su expareja.

Pero esa no fue la única revelación que realizó durante la vista. Silvia también sacó a la luz un asunto económico relacionado con la defensa de Daniel Sancho y con los elevados costes que ha supuesto el proceso judicial.

Según relató ante el juzgado, Rodolfo Sancho le solicitó importantes cantidades de dinero para contribuir a sufragar los gastos derivados del caso. Una petición que, según explicó, se produjo pese a que ella ni siquiera tenía acceso a toda la documentación judicial. «Yo no tenía el sumario», afirmó durante su declaración. Y añadió un dato hasta ahora desconocido: «Me pidió 25.000 euros primero y luego 60.000».

Una afirmación que introduce un nuevo capítulo en la compleja relación entre los padres de Daniel Sancho y que refleja las discrepancias que habrían existido no solo sobre la estrategia jurídica, sino también sobre la gestión económica de un proceso que ha supuesto un enorme desgaste emocional, mediático y financiero para toda la familia.

Mientras Daniel continúa cumpliendo condena en una prisión tailandesa, las heridas entre sus padres parecen seguir lejos de cicatrizar. Y el juicio celebrado en Alcobendas ha vuelto a poner de manifiesto que el conflicto entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo va mucho más allá de unos simples mensajes de WhatsApp.