La Feria del Libro de Madrid 2026 sigue llenando hoy el Parque de El Retiro de Madrid de lectores, casetas y autores que pasan horas firmando ejemplares y hablando con sus seguidores. Aunque las jornadas del fin de semana o aquellas en las que se sabe que acuden grandes superventas, suelen concentrar más focos, este miércoles también deja nombres interesantes repartidos por toda la feria, algunos muy conocidos por el público y otros que cuentan con comunidades de lectores bastante fieles, de modo que si deseas saber quién firma hoy 3 de junio toma nota porque te ofrecemos los más destacados y otros que también estarán presentando sus libros y firmando.

Entre los nombres con más reconocimiento de la jornada destaca el de Ignatius Farray, una de las caras más populares de la comedia en España. Su paso por programas de radio y televisión como La Vida Moderna o Cachitos le ha dado una enorme visibilidad y suele ser uno de esos autores que atraen tanto a lectores habituales como a seguidores que lo conocen por su faceta mediática. En la Feria del Libro estará hoy firmando ejemplares de El Grito Sordo publicado a finales del año pasado, que reúne sus anteriores tres libros.

También sobresale entre los autores que firman hoy Ángel Viñas, una referencia para quienes siguen la historia contemporánea de España, especialmente todo lo relacionado con la Guerra Civil y el franquismo. Sus ensayos suelen generar bastante interés dentro de la feria. Otra autora destacada es Susana Vallejo, muy conocida dentro de la literatura juvenil y fantástica, con una trayectoria consolidada y varios premios a sus espaldas. Además, hoy firma Eduardo Sánchez Rugeles, una de las voces latinoamericanas más reconocidas de la programación de este miércoles, especialmente entre lectores de narrativa contemporánea.

Quién firma hoy 3 de junio en la Feria del Libro de Madrid 2026

Ya te hemos avanzado algunas de las firmas destacadas para hoy miércoles 3 de junio en la Feria del Libro de Madrid 2026 pero si quieres ir sobre seguro con alguno de los autores que hemos mencionado, estos son los horarios y casetas donde podrás encontrarlos hoy:

Ángel Viñas firmará de 11:00 a 14:00 en la caseta 115 (bloque 19), con Sin Tarima Libros.

firmará de 11:00 a 14:00 en la caseta 115 (bloque 19), con Sin Tarima Libros. Susana Vallejo estará de 17:00 a 19:00 en la caseta 47 (bloque 6), en Librería Serendipias.

estará de 17:00 a 19:00 en la caseta 47 (bloque 6), en Librería Serendipias. Ignatius Farray firmará de 17:00 a 19:00 en la caseta 258 (bloque 30B), con Casa del Libro.

firmará de 17:00 a 19:00 en la caseta 258 (bloque 30B), con Casa del Libro. Eduardo Sánchez Rugeles estará de 17:00 a 19:00 en la caseta 125 (bloque 21A), con Editorial Maluma.

estará de 17:00 a 19:00 en la caseta 125 (bloque 21A), con Editorial Maluma. Laura Chivite firmará de 17:00 a 19:00 en la caseta 134 (bloque 21A), con Librería Cervantes y Compañía.

Otros autores que también firman hoy

Además de los nombres más conocidos, durante toda la jornada de hoy miércoles 3 de junio pasarán por las casetas de la Feria del Libro decenas de escritores y escritoras. Son estos que ahora te enumeramos:

Carlos Baquerín (10:30 a 12:15, caseta 352)

(10:30 a 12:15, caseta 352) Tina de Luis (10:30 a 14:00, caseta 117)

(10:30 a 14:00, caseta 117) Marina Echevarría (10:30 a 14:00, caseta 337)

(10:30 a 14:00, caseta 337) Ernesto Abarca (10:30 a 14:00 y 17:00 a 21:00, caseta 104)

(10:30 a 14:00 y 17:00 a 21:00, caseta 104) Silvina Eduardo (10:30 a 14:00, caseta 104)

(10:30 a 14:00, caseta 104) Caleti Marco (10:30 a 14:00, caseta 54)

(10:30 a 14:00, caseta 54) Javier Onrubia Rebuelta (10:30 a 12:30, caseta 288)

(10:30 a 12:30, caseta 288) Luis José Fernández Ordoñez (10:30 a 12:30, caseta 288)

(10:30 a 12:30, caseta 288) Ana Coto Fernández (10:30 a 14:00, caseta 207)

(10:30 a 14:00, caseta 207) Ana Alcalde (11:00 a 13:30, caseta 43)

(11:00 a 13:30, caseta 43) Elena Martínez Blanco (11:00 a 14:00, caseta 47)

(11:00 a 14:00, caseta 47) Ángel Buquerín (11:00 a 14:00, caseta 337)

(11:00 a 14:00, caseta 337) José Luis Labad Martínez (11:00 a 14:00, caseta 282)

(11:00 a 14:00, caseta 282) Gonzalo Arjona (11:00 a 14:00, caseta 282)

(11:00 a 14:00, caseta 282) Israel Gómez «ISRA» (11:00 a 14:00, caseta 368)

(11:00 a 14:00, caseta 368) Giovanna Ranaldi (11:30 a 14:00, caseta 58)

(11:30 a 14:00, caseta 58) Raquel Sánchez Ortiz (12:00 a 14:00, caseta 88)

(12:00 a 14:00, caseta 88) Francisco Cejudo (12:00 a 14:00, caseta 194)

(12:00 a 14:00, caseta 194) Olga Luján (12:00 a 14:00, caseta 76)

(12:00 a 14:00, caseta 76) Marcos Pereda (12:30 a 13:30, caseta 127)

(12:30 a 13:30, caseta 127) Gonzalo Montufo (12:30 a 13:30, caseta 121)

(12:30 a 13:30, caseta 121) María Gutiérrez (17:00 a 19:00, caseta 352)

(17:00 a 19:00, caseta 352) Noelia Valencia Pantoja (17:00 a 19:30, caseta 282)

(17:00 a 19:30, caseta 282) Jackeline de Barros (17:00 a 18:30, caseta 337)

(17:00 a 18:30, caseta 337) Luciana de Luca (17:00 a 19:00, caseta 134)

(17:00 a 19:00, caseta 134) Óscar Garrido Ledo (17:00 a 18:00, caseta 127)

(17:00 a 18:00, caseta 127) Luis Miguel Montero (17:00 a 19:00, caseta 125)

(17:00 a 19:00, caseta 125) Ana Capsir Brasas (17:00 a 21:00, caseta 36)

(17:00 a 21:00, caseta 36) Juanjo Murillo (17:00 a 18:00, caseta 235)

(17:00 a 18:00, caseta 235) María José Rodríguez (17:00 a 19:00, caseta 356)

(17:00 a 19:00, caseta 356) Ana Morales (17:00 a 18:00, caseta 144)

(17:00 a 18:00, caseta 144) Amaya Panizo (17:00 a 19:00, caseta 429)

(17:00 a 19:00, caseta 429) Mariola López Villanueva (17:00 a 19:00, caseta 54)

(17:00 a 19:00, caseta 54) Enrique Jurado (19:00 a 21:00, caseta 235

Con este listado tan completo de autores que van a firmar, ya podemos organizar nuestra visita a la Feria del Libro de hoy, y en el caso de que no esté alguno de los autores de los que querías una firma, te recomendamos que consultes la web de la Feria del Libro donde aparecen todos y puedes filtrar además por nombre pero también por día. Pero además conviene echar un vistazo antes de ir, porque los horarios no siempre son inamovibles y puede haber cambios de última hora. Por ello si no tienes claro a qué autor quieres ver, lo mejor es comprobar la información directamente en la mencionada web para no llevarte sorpresas.

Al final, cada día pasan decenas de escritores por las casetas y es fácil que se te escape alguno. Por eso, más allá de este resumen, merece la pena revisar el listado completo y organizar un poco la visita si quieres aprovechar bien el paseo por El Retiro y más en días como el de hoy en el que parece que el buen tiempo, y el sol, están más que garantizados en Madrid.