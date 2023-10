El éxito de Matthew Perry como Chandler en ‘Friends’, empañado por sus adicciones

El actor canadiense Matthew Perry, conocido por interpretar a Chandler Bing en la popular serie Friends, falleció este sábado a los 54 años. Perry fue encontrado muerto de un paro cardíaco en un jacuzzi de su casa en Los Ángeles. «No hay señales de ningún hecho delictivo», ha afirmado el Departamento de Policía encargado de investigar su muerte. Sin embargo, el propio Perry reconoció en diferentes entrevistas su tumultuosa relación con las drogas y los analgésicos que le llevó incluso a pasar por clínicas de rehabilitación.

«Nuestro corazón está con su familia, sus seres queridos y todos sus fans”, ha dicho Warner Bros. Television, el estudio donde se grabó la serie Friends, en redes sociales. Perry participó en los más de 200 episodios junto con el resto de amigos, interpretados por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, que vivían en el barrio neoyorquino de West Village.

Pese a que en la vida real Matthew Perry era considerado un sex symbol, en la pequeña pantalla encarnaba a un gerente de adquisiciones de IT, en la especialización de análisis estadístico y reconfiguración de datos al que le costaba encontrar una novia, sobre todo, en comparación con su compañero de piso, Joey Tribbiani (encarnado por LeBlanc).

El elenco de la serie siempre destacó que eran muy buenos amigos también cuando las cámaras estaban apagadas y fue pionero al convencer al estudio para que les pagase a todos el mismo sueldo.

Perry padecía una grave adicción a las drogas, el alcohol y los analgésicos, como relató en 2022 en su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. En su obra, además, escribió que fue ingresado en centros de rehabilitación 16 veces, que sólo actuó sobrio en la novena temporada y que fue su colega Jennifer Aniston la primera que se preocupó por su salud, ya que, pese a que no le había comentado nada a nadie, ella se dio cuenta de su adicción.

El propio Matthew Perry intérprete del personaje de Chandler Bing en Friend reconoció alguna de estas adicciones. «No sabía cómo para de tomar vicodin –un potente analgésico que crea adicción–. Las adicciones son progresivas. Se ponen peor y peor a medida que envejeces», reconocía el actor.

Matthew Perry, del tenis a estrella de Hollywood

Perry, hijo de una periodista canadiense y un actor estadounidense, nació en Massachusetts (EEUU), pero creció en Ottawa, Ontario, donde se convirtió en uno de los tenistas juveniles mejor clasificados de Canadá, según su biografía en IMDb. Con 15 años se mudó a Los Ángeles, donde empezó a actuar en el teatro de su escuela y presentarse a audiciones.

Consiguió su primer papel destacado en la serie Boys Will Be Boys (1987), donde interpretaba la versión joven de Kiel Martin, ambos encarnaban a Charles Russell. También actuó en Fools Rush In (1997), A Night in the Life of Jimmy Reardon (1988), She’s Out of Control (1989) y Parallel Lives (1994), entre otros trabajos.

Una vez que consiguió el éxito con Friends, logró otro de sus triunfos en la gran pantalla, junto con Bruce Willis, en la comedia The Whole Nine Yards (2000), donde interpretó al vecino de un sicario.