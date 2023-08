Jennifer Aniston desvela en una entrevista para qué utiliza el esperma de salmón

Jennifer Aniston es una de las actrices más reconocidas de Hollywood. A sus 54 años, La intérprete cuenta con una exitosa carrera en el mundo de la interpretación a sus espaldas, siendo siempre recordada por la carismática Rachel, de la histórica serie de Friends.

Por otro lado, la actriz puede presumir de tener un rostro y una figura envidiable, pues su aspecto actual no se diferencia demasiado del que lucía cuando interpretó el papel de Rachel en los años noventa. Por ello, muchos de sus seguidores se preguntan cuál es el secreto de belleza de la actriz.

Ha sido ella misma la que ha revelado su mayor secreto de belleza en una entrevista con The Wall Street Journal. En ella, ha desvelado que, además de llevar muchos años siguiendo un estilo de vida saludable, uno de sus secretos es seguir rutinas de belleza en auge y poco conocidas por occidente, pues desde hace tiempo sigue un tratamiento facial a base de semen de salmón.

Jennifer Aniston reveals to WSJ Magazine that she tried a salmon sperm facial as beauty treatment. pic.twitter.com/oAeKpoiPaM

— Pop Base (@PopBase) August 22, 2023