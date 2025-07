Piden que nos preparemos en España por lo que está pasando en Francia con los días festivos: el aviso de un experto

Francia anunció hace unos días un paquete de medidas histórico para luchar contra la mala situación económica del país. Esto incluye una serie de recortes que tienen como objetivo reducir la elevada deuda y rescatar el estado de bienestar del territorio francés. Incluso dentro de las imposiciones a la ciudadanía está suprimir dos días festivos nacionales para aumentar la productividad y estimular la economía. Un conocido experto en economía ha lanzado una predicción sobre los pasos que podría seguir España tras esta decisión de Francia.

Francia puso hace unas semanas en alerta a Europa después de anunciar un ajuste presupuestario anunciado por el primer ministro francés, François Bayrou. Todo ello por la alta deuda de 3,3 billones de euros, que supone el 113% de su Producto Interior Bruto. En este «momento de la verdad», como lo denominó el político, se ha aprobado un paquete de recortes en el presupuesto de 2026 de 44.000 millones de euros, a lo que hay que sumar la eliminación de 3.000 empleos públicos, la subida de impuestos a las rentas más altas y hasta la eliminación de dos días festivos nacionales.

Esta última medida tiene como objetivo aumentar la productividad y por ello se eliminará como festivo nacional el Lunes de Pascua y el 8 de mayo, fecha en la que se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto sería viable en España? Algunos expertos han arrojado un poco de luz sobre los pasos que podría seguir España después del anuncio de este recorte dramático de Francia.

España y la comparación con Francia

Una de las voces autorizadas que se han pronunciado tras el anuncio del gobierno francés ha sido Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona y tertuliano de televisión. Este experto ha dejado claro en La Sexta que los españoles a día de hoy no tienen que preocuparse en este sentido.

«Si tenemos una jornada de 8 horas diarias, aumentaría la jornada anual en 16 horas y las empresas irían mejor porque ganarían más dinero», afirmó sobre si esta medida se impusiera en España. «Los trabajadores se quedarían igual porque la posición que tiene ahora el Gobierno francés es que ni suban prestaciones sociales, ni pensiones ni salarios, y esto ayudaría a recaudar más a la administración y bajar el déficit público», contó en el programa Más Vale Tarde.

A la pregunta sobre si esto podría pasar en España, Bernardos fue claro: «Para nada». «Nosotros vamos a crecer, como mínimo, tres veces más que Francia. Nuestras cuentas van a estar, el déficit público, por debajo del 3% y para nada somos el enfermo de Europa. Somos uno de los países que tiene mejor salud y mayor capacidad de, en los próximos años, generar bienestar», dijo.

José Ignacio Castillo, catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla, también ha dejado claro que esta medida podría ser contraproducente para España en caso de seguir los pasos de Francia. «Por la disminución de ingresos del IVA en hostelería y turismo y también la disminución de empleo en esos sectores», cuenta este experto en economía.

Sobre si España podría seguir los pasos de Francia en materia de recortes, también se ha pronunciado Antonio Garamendi, presidente del CEOE, que también ha dejado claro que los ciudadanos españoles no tienen que preocuparse ante una posible llegada de recortes masivos que en su día en nuestro país tuvo que aplicar el Gobierno de Rajoy tras la época de ruina económica de José Luis Rodríguez Zapatero.

«Francia no es España y España no es Francia. Aquí no se está discutiendo para nada el que haya dos días menos de trabajo», opinó el máximo mandatario de los empresarios en España.