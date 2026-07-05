El Gobierno ningunea la toma de posesión de Juanma Moreno: manda a una secretaria de Estado en vez de a un ministro

El Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por no enviar a ningún ministro a la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, celebrada este domingo en los jardines del Palacio de San Telmo, en Sevilla. En representación del Ejecutivo central ha asistido únicamente la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez Páez, convirtiéndose en la máxima representante del Gobierno de España en un acto institucional que ha congregado a cerca de 300 invitados.

La ausencia de miembros del Consejo de Ministros ha sido uno de los aspectos más destacados de una ceremonia en la que Juanma Moreno ha asumido oficialmente un nuevo mandato al frente del Gobierno andaluz tras su victoria en las elecciones autonómicas. El acto ha contado con la presencia de representantes institucionales, autoridades civiles y militares, dirigentes políticos y miembros de la sociedad civil andaluza.

Mientras el Ejecutivo central ha estado representado por una secretaria de Estado, el Partido Popular ha arropado ampliamente al presidente andaluz. Entre los asistentes se encontraba el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha querido acompañar personalmente a Moreno en el inicio de esta nueva legislatura. Rajoy ya había destacado horas antes que el dirigente andaluz se ha convertido en un «referente de sensatez» dentro de la política española.

La ceremonia también ha contado con la presencia de la expresidenta de la Junta de Andalucía y actual senadora, Susana Díaz. La dirigente socialista ha acudido al acto institucional celebrado en la sede de la Presidencia de la Junta, una asistencia que contrasta con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no desplazar a ninguno de sus ministros hasta Sevilla para la toma de posesión del presidente andaluz.

Junto a ellos han estado presentes consejeros en funciones del Gobierno andaluz, presidentes autonómicos del Partido Popular, alcaldes, representantes del Parlamento andaluz y de distintas instituciones, así como responsables del tejido empresarial, económico y social de la comunidad.

Durante su intervención, Juanma Moreno ha defendido la denominada «vía andaluza» como modelo de gobierno, apelando al diálogo, al entendimiento entre administraciones y a la búsqueda de acuerdos por encima de las diferencias políticas. El presidente de la Junta también ha asegurado que gobernará para todos los andaluces y ha reiterado su compromiso con la estabilidad institucional y el progreso de la comunidad.

La composición de los asistentes ha puesto de manifiesto el distinto nivel de representación institucional otorgado al acto por parte de las distintas administraciones. Mientras el Partido Popular ha desplazado a numerosos dirigentes nacionales y autonómicos para respaldar a Juanma Moreno, el Gobierno de Pedro Sánchez ha limitado su presencia a la secretaria de Estado de Política Territorial, sin la asistencia de ningún ministro del Ejecutivo.