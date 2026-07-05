Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría arropan a Moreno en su toma de posesión: «Es un referente de sensatez»

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha arropado este domingo a Juanma Moreno en el acto de toma de posesión como presidente de la Junta de Andalucía para la XIII Legislatura, celebrado en los jardines del Palacio de San Telmo, en Sevilla. El dirigente popular inicia así su tercer mandato al frente del Ejecutivo andaluz tras haber sido investido el pasado jueves gracias al respaldo de los 53 diputados del PP-A y los 15 parlamentarios de Vox. «Es un referente de sensatez», ha asegurado Rajoy antes del inicio de dicho acto.

Antes del inicio del acto institucional, Rajoy ha destacado que Moreno representa un «referente de sensatez» en un contexto político marcado, a su juicio, por la crispación. Asimismo, el ex presidente ha defendido la gestión del Gobierno andaluz al asegurar que «Andalucía está entre las primeras comunidades porque se están haciendo bien las cosas».

Junto a Rajoy han asistido también la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, además de los miembros de la dirección nacional del PP Elías Bendodo y Juan Bravo, quienes han querido respaldar al presidente andaluz en el inicio de una nueva etapa política.

Moreno afronta este tercer mandato tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, en las que el Partido Popular obtuvo 53 de los 109 escaños del Parlamento andaluz, quedándose a dos diputados de revalidar la mayoría absoluta lograda en la anterior legislatura. Este resultado obligó al PP a negociar un acuerdo de gobierno con Vox, formación que obtuvo 15 representantes.

Las conversaciones entre ambas formaciones culminaron con la firma de un Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía compuesto por 150 medidas. Entre ellas figura la denominada «prioridad nacional», una de las principales exigencias planteadas por el partido liderado por Santiago Abascal durante las negociaciones. El pacto contempla además la entrada de Vox en el Ejecutivo andaluz con el nombramiento del hasta ahora portavoz parlamentario de la formación, Manuel Gavira, como vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

La ceremonia ha reunido a unas 300 personas en los jardines del Palacio de San Telmo, reduciendo a la mitad el número de invitados respecto a la toma de posesión de 2022, que se celebró en el Paseo de Roma, frente a la fachada principal del palacio, con alrededor de 600 asistentes.

El acto ha comenzado con la intervención del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, encargado de dar lectura al decreto de nombramiento. Posteriormente, Juanma Moreno ha pronunciado su discurso como presidente de la Junta para la nueva legislatura. En representación del Gobierno central han asistido la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.