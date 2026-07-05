Manuel Gavira promete lealtad a Juanma Moreno: «El PP encontrará en Vox un socio fiable»

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este domingo que «hoy comienza una nueva etapa en Andalucía porque así lo han querido los andaluces», tras asistir al acto de toma de posesión del presidente de la Junta, Juanma Moreno. A la finalización del acto, celebrado en Sevilla, el dirigente de VOX ha atendido a los medios de comunicación para valorar el inicio de la nueva legislatura y el papel que desempeñará su formación en los próximos años: «El PP va a encontrar en Vox un socio fiel».

Gavira ha subrayado que el respaldo obtenido por las fuerzas políticas en las urnas abre un nuevo escenario político en la comunidad autónoma y ha defendido que el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y VOX permitirá impulsar una acción de gobierno basada en medidas que, a su juicio, responden al «sentido común».

En este contexto, el portavoz parlamentario ha reiterado que el Partido Popular encontrará en VOX «un socio fiable», al tiempo que ha defendido la seriedad de su formación política. «Somos un partido serio, que cumple su palabra y los acuerdos», ha afirmado, insistiendo en que el pacto suscrito entre ambas formaciones «es bueno» porque incorpora iniciativas que, según ha señalado, buscan responder a las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Asimismo, Gavira ha asegurado que VOX trabajará «para todos los andaluces», con independencia de cuál haya sido su opción de voto en las elecciones autonómicas. En ese sentido, ha explicado que la intención de su partido es contribuir a que el nuevo Ejecutivo impulse políticas que favorezcan el desarrollo económico y social de Andalucía.

Entre las prioridades que ha enumerado, el dirigente de VOX ha destacado la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda, favorecer que los andaluces puedan prosperar en su propia tierra, mejorar la sanidad pública, reducir la presión fiscal y reforzar los servicios públicos. Además, ha defendido la puesta en marcha de un «Gobierno fuerte» que, según sus palabras, «defienda el sentido común» y sitúe «a los españoles como los primeros» en las políticas que impulse el Ejecutivo andaluz.

Durante su comparecencia, Gavira también ha dirigido críticas al Gobierno central, al asegurar que Andalucía debe convertirse en «un bastión frente a la mafia de Pedro Sánchez», una expresión con la que ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.