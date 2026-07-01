El PP andaluz cree que Montero buscará el aforamiento en el Senado por posibles «nubarrones judiciales»

El portavoz del Partido Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha asegurado que la futura designación de la portavoz del Partido Socialista en la Cámara andaluza, María Jesús Montero, como senadora por designación autonómica demuestra que «nunca ha dejado de tener un pie en Madrid» y ha insinuado que busca el aforamiento ante un posible escenario judicial.

Durante una comparecencia ante los medios en el Parlamento andaluz, Martín fue preguntado por la decisión de Montero de incorporarse al Senado de España como senadora por designación autonómica. El dirigente popular respondió que este movimiento era algo esperado desde el inicio de la legislatura.

«La señora Montero ya dijo prácticamente desde el primer día que iba a coger el acta de senadora por la comunidad», afirmaba el portavoz del PP a la vez que señalaba que María Jesús Montero «no ha dejado de tener un pie en Madrid y más pronto que tarde va a poner el otro otra vez allí».

Martín fue más allá y vinculó ese nuevo destino político de la líder de los socialistas andaluces con las distintas investigaciones judiciales que afectan a personas de su entorno político. En este sentido, sostuvo que Montero mostró «mucho nerviosismo» en la sesión de investidura cuando interpretó que se hacía referencia a posibles problemas judiciales que pudiera afrontar en el futuro.

El portavoz popular recordó varios casos que afectan a antiguos colaboradores o cargos nombrados por la vicepresidenta, citando, entre otros, las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, las investigaciones sobre el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, o la imputación de Belén Gualda. A juicio de Martín, la acumulación de estos procedimientos justificaría la preocupación de la dirigente socialista. «Si tú eres quien ha nombrado a todas esas personas y acaban investigadas por presuntos casos de corrupción, es para preocuparse», manifestó.

El portavoz del PP culminó su intervención lanzando una acusación directa sobre los motivos de la más que posible designación de María Jesús Montero en el Senado. «Intuyo que en su futuro puede haber nubarrones judiciales y por eso quiere irse de senadora por la comunidad autónoma: para estar aforada ante los órganos judiciales del Estado», señalaba Toni Martín en rueda de prensa. Para concluir, lanzó un claro y duro mensaje a Montero: «Lo dije un día y lo repito de nuevo: creo que eso puede perfectamente ser así».