Enma López barre a Maroto en las donaciones para las primarias del PSOE de Madrid

Enma López, aspirante a candidata socialista a las elecciones municipales de Madrid en 2027, ha logrado «barrer» en materia de apoyo económico y donaciones a la actual portavoz municipal socialista, Reyes Maroto. Según los datos oficiales que obran en poder del PSOE de Madrid, López, aspirante a encabezar el cartel del PSOE para el Ayuntamiento de Madrid, ha conseguido casi el triple de donaciones hasta el momento que las obtenidas por su actual jefa de filas en el consistorio, Reyes Maroto.

Con los números en la mano, ante las elecciones primarias que se celebran el domingo 19 de julio en Madrid, las cifras ofrecidas por el PSOE de Madrid, liderado por el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, dejan claro que las 81 donaciones obtenidas por Enma López superan con creces a las 33 obtenidas por Reyes Maroto.

En cuanto a la cuantía media de las donaciones obtenidas por las contendientes de las primarias del PSOE de Madrid, queda claro también que los donantes han sido más generosos con López que con Maroto a la hora de buscar una rival socialista al alcalde madrileño José Luis Martínez Almeida.

Mientras Enma López obtiene una donación media estimada de 59,8 €, la cuantía media de las aportaciones que ha percibido Maroto se queda en 14,55 €. Además, la primera toma la delantera en cuanto a la cuantía más generosa y sitúa la máxima percibida en 250€, pero Maroto se queda en una aportación tope de 50 €.

Las cifras y los números se han decantado claramente por la aspirante López en materia de donaciones. Pero también en materia de avales recibidos por vía telemática se ha quedado atrás la exministra y portavoz municipal socialista en el consistorio madrileño. Los 587 avales obtenidos por Enma López hacen palidecer a los 186 recibidos por Maroto.

Fuentes del PSOE de Madrid aseguran que «quienes crean que Maroto es la candidata del aparato, la favorita de Ferraz, se equivocan». Sin embargo, estas mismas fuentes aclaran que «Enma López tampoco es la candidata del aparato porque su forma de presentarse ‘por libre’ a las primarias frente a su jefa Maroto tampoco ha gustado en Ferraz».

De hecho, entre los socialistas de Madrid no faltan quienes se muestran convencidos de la imposibilidad (otros utilizan la palabra «desinterés» y algún otro «resignación» para referirse a la misma circunstancia) de Pedro Sánchez de lograr un candidato estrella que defienda la candidatura socialista frente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tras un rosario de experimentos fallidos acumulados a lo largo de los últimos 37 años por parte del PSOE. Su último alcalde fue Juan Barranco y perdió el bastón de mando tras la moción de censura presentada por AP y CDS, en 1989.