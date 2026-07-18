El reto histórico de Deschamps: igualar un récord que nadie ha repetido desde 1974

Este sábado Francia e Inglaterra se juegan el 3.º y 4.º puesto en el Mundial en un partido marcado por una marca de hace 52 años que puede igualar Didier Deschamps. Y es que si los galos consiguen la medalla de bronce, Deschamps igualaría el récord de Helmut Schön con un oro, una plata y un bronce en la historia de los mundiales.

Esta marca, vigente desde 1974, la podría conseguir gracias a la Copa del Mundo conseguida en 2018 frente a Croacia y el subcampeonato frente a Argentina en 2022. Medallas a las que hay que sumar la Nations League de 2021 frente a España y el subcampeonato de la Eurocopa 2016 frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Por su parte, Schön, al mando de la selección de República Federal Alemana, alcanzó la plata en Inglaterra 1966, el bronce en México en 1970 y el tan ansiado trofeo en el Mundial que precisamente albergaba Alemania en 1974. En cuanto a la Eurocopa, consiguió el oro en 1972 y la plata de 1976. Fue además el encargado de hacer debutar en la Mannschaft a Franz Beckenbauer.

Récords que ya ha roto Deschamps

Sea cual sea el resultado, Didier Deschamps ya es una leyenda de los Mundiales. A pesar de la derrota frente a España, se convirtió en el entrenador que más veces se ha sentado en el banquillo en una Copa del Mundo con 26 encuentros, uno más que, precisamente, Helmut Schön. El podio lo completa el brasileño Carlos Alberto Parreira, campeón del mundo en 1994 con la Canarinha.

Del mismo modo, llegó a las 17 victorias en mundiales en la victoria frente a Suecia, transformándose así en el entrenador con más triunfos en la historia de la Copa del Mundo. Unos récords agridulces para un seleccionador que no ha podido repetir los éxitos en esta cita mundialista y que dirá adiós para, presumiblemente, dar paso a Zinedine Zidane.