ACS construye un mega centro de datos de 50.000 millones para Meta en plena carrera por la IA

El grupo ACS participa en la construcción del que será el mayor campus de centros de datos de la compañía Meta, propietaria de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. Se trata de un proyecto que redefine la escala de la infraestructura digital a nivel mundial. Las obras se desarrollan en Richland Parish, en el estado de Luisiana (Estados Unidos), y van a correr a cargo de Turner Construction Company, la filial estadounidense integrada en Hochtief y, a través de esta, en el grupo ACS.

Este proyecto es tan ambicioso que se sitúa entre los mayores del sector en todo el mundo. De esta forma, el campus contará con 5 gigavatios de capacidad de computación (IT) y ocupará en torno a 930.000 metros cuadrados de superficie. Igualmente, la inversión en este proyecto supera los 50.000 millones de dólares, una cifra que es el reflejo del alcance de una infraestructura concebida para dar servicio a la próxima generación de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA).

La creación de miles de empleos

Por tanto, la magnitud del proyecto no se limita sólo a su gran volumen de superficie, sino también a la capacidad de generar empleo. Así, en el momento de mayor actividad de esta infraestructura, la obra dará trabajo a aproximadamente 7.500 profesionales de la construcción, a los que se sumarán más de 1.000 empleos permanentes una vez que las instalaciones entren en funcionamiento.

Asimismo, la compañía destaca que el campus generará muchas oportunidades a nivel laboral y más aspectos para las comunidades locales, ya que contribuirá al desarrollo y la cualificación de la mano de obra y avanzará en prácticas de construcción sostenible.

La infraestructura de la IA

El proyecto es una muestra de que la revolución de la inteligencia artificial no sólo se programa, sino que también se construye. Así, el planteamiento de esta megaconstrucción pone de manifiesto que el futuro de la IA no comienza con una orden escrita en una pantalla, sino con la infraestructura física que hace posible cada una de esas consultas, es decir, los centros de datos donde se almacena y procesa la información.

Además, esta actuación se enmarca en la estrategia One Group de ACS, en la que las capacidades de las distintas compañías que integran el grupo se combinan para abordar los grandes proyectos de infraestructura digital que demanda la expansión de la inteligencia artificial. En consecuencia, con iniciativas como esta, el grupo refuerza su posición en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado global, el de la construcción y operación de las grandes instalaciones que sostienen la economía digital.