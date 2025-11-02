El Grupo ACS se ha convertido en un líder mundial en la construcción de centros de datos, un ámbito esencial para la transformación digital global. La compañía participa en los proyectos más avanzados del mundo, impulsando infraestructuras que hacen posible el crecimiento exponencial de la economía digital, la conectividad y los servicios en la nube.

De esta forma, ACS cuenta con una sólida capacidad técnica, de ingeniería y gestión, que le permite ofrecer soluciones integrales a grandes operadores tecnológicos y empresas globales. Su liderazgo no se limita a Norteamérica: el grupo ejecuta proyectos en todo el mundo, consolidando su posición como el referente internacional más destacado en el desarrollo de centros de datos de última generación.

En Estados Unidos (EEUU), su filial Turner Construction es uno de los cinco principales constructores de centros de datos del país, con más de 28.000 millones de dólares (26 000 millones de euros) ejecutados y aproximadamente un tercio de su cartera de pedidos concentrada en este sector de rápido crecimiento.

Por otro lado, ACS está reforzando su liderazgo en el sector de la Defensa, un ámbito estratégico que combina la experiencia y capacidades de Turner Construction y Flatiron Dragados. Ambas compañías han experimentado un fuerte crecimiento en proyectos vinculados a la Defensa, la seguridad y la infraestructura pública, consolidando al Grupo como un actor clave en la construcción de instalaciones críticas para la seguridad nacional.

ACS y el liderazgo en infraestructura digital

El mercado de infraestructura digital abarca el desarrollo de tecnologías avanzadas destinadas a crear las instalaciones que alimentan la inteligencia artificial, almacenan y protegen datos, y respaldan la producción de medicamentos, semiconductores y tecnologías de energía limpia.

En este ámbito, Turner Construction lidera la construcción de centros de datos a gran escala (hyperscale), con más de 28.000 millones de dólares (26.000 millones de euros) ejecutados y aproximadamente un tercio de su cartera de pedidos concentrada en este sector de rápido crecimiento.

Flatiron Dragados complementa su experiencia mediante la provisión de obras civiles e infraestructuras energéticas esenciales para el funcionamiento de estas instalaciones. Entre las iniciativas más recientes destacan:

Proyecto Cinco (Texas): un proyecto de infraestructura de 60 millones de dólares, junto a Turner, para apoyar la construcción del Cinco Data Center en el condado de Medina.

(Maryland): un proyecto de 100 millones de dólares, también en colaboración con Turner, para el Bauxite III Data Center en Frederick.

La transformación del modelo de ACS

El Grupo ACS está experimentando una transformación estratégica de su modelo de negocio, pasando de ser una empresa esencialmente constructora a posicionarse como codesarrolladora (developer) de centros de datos.

ACS está experimentando una transformación estratégica al apostar por los centros de datos

Este cambio implica una mayor participación operacional y de negocio en los activos, no solo en la fase de construcción, lo que le permite capturar más valor a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

La evolución sitúa a ACS como un socio integral capaz de diseñar, financiar, desarrollar, construir y operar infraestructuras digitales críticas, en colaboración con los principales operadores tecnológicos del mundo.

Cobertura global y diversificación de proyectos

Global : El Grupo ACS opera o desarrolla proyectos de centros de datos, por ejemplo, en España, Estados Unidos, Australia , Chile , Alemania y Reino Unido , a través de diferentes modelos de desarrollo. Esta implantación internacional le otorga una cobertura global que le permite atender las necesidades de sus clientes en cualquier región del mundo.

: El Grupo ACS opera o desarrolla proyectos de centros de datos, por ejemplo, en España, Estados Unidos, , , y , a través de diferentes modelos de desarrollo. Esta implantación internacional le otorga una cobertura global que le permite atender las necesidades de sus clientes en cualquier región del mundo. Diversificada: ACS impulsa proyectos de gran escala en Australia, Estados Unidos y España, cada uno de ellos con más de 200 MW de potencia instalada.

En otros países, como España, Alemania, Reino Unido o Chile, desarrolla centros de diferentes tipologías, que van desde instalaciones de hiperconectividad y tamaño reducido (entre 2 y 20 MW) hasta centros especializados en alojamiento cloud (entre 40 y 100 MW).

El Grupo cuenta con proyectos que abarcan desde centros de hiperconectividad de operadores privados hasta plataformas de computación y almacenamiento en la nube, así como gigafactorías de inteligencia artificial de gran escala, consolidando su posición como referente mundial en infraestructura digital avanzada.

El liderazgo de ACS en el mercado de Defensa

El mercado de Defensa abarca los sectores militar, de seguridad y de seguridad pública, incluyendo infraestructuras críticas que apoyan las misiones de defensa nacional y la protección ciudadana.

En este ámbito, Turner Construction ha ejecutado proyectos de defensa, seguridad y seguridad pública por valor de más de 10.000 millones de dólares (9.000 millones de euros) en la última década, lo que representa alrededor del 10% de su cartera de pedidos, valorada en casi 40.000 millones de dólares. Actualmente, Turner está desarrollando proyectos por más de 4.000 millones de dólares para el Gobierno federal y el Departamento de Defensa de EEUU.

Por su parte, Flatiron Dragados acumula una cartera de contratos valorada en 4.531 millones de dólares y ha sido seleccionada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para formar parte del programa C2E MATOC (Comprehensive Construction & Engineering Multiple Award Task Order Contract), con un valor total de 15.000 millones de dólares.

Este contrato (liderado por Flatiron Dragados con el apoyo de Turner Construction Company, CPB Contractors, Leighton Contractors y Hochtief Europe) representa uno de los mayores acuerdos marco de construcción adjudicados por el Departamento de Defensa estadounidense. Su selección refuerza la posición del Grupo ACS como socio estratégico de ingeniería y construcción a nivel global.

El contexto de mercado también impulsa esta expansión: las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2025 contemplan asignaciones históricas de 63.000 millones de dólares para el US Army Corps of Engineers (USACE), 20.000 millones para NAVFAC y 17 000 millones para AFCEC, lo que subraya el alto potencial de crecimiento del sector.

Con más de 20 años de experiencia en proyectos para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Bureau of Reclamation y otras agencias federales, Flatiron Dragados refuerza su reputación como contratista de confianza, con alta especialización técnica y amplia cobertura geográfica.

Presencia y crecimiento sostenido en Norteamérica

La cartera del Grupo ACS en Norteamérica continúa alcanzando niveles récord, con un crecimiento constante en mercados estratégicos y de alto valor añadido, incluso tras ajustar los efectos del tipo de cambio.

En Canadá, ACS desarrolla proyectos colaborativos de gran escala, con contratos que superarán los 950 millones de dólares canadienses este año y otros 1.000 millones el próximo, demostrando la solidez, estabilidad y proyección del grupo en toda la región.